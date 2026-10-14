DAX-FLASH
Etwas höher - Anleger warten auf US-Inflationsdaten
- Dax vor US-Daten und Firmenzahlen leicht höher
- US-Inflation könnte den Fed-Kurs beeinflussen
- ASML legt Zahlen vor und plant Kapazitätsausbau
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax wird am Mittwoch vor weiteren Unternehmensquartalsberichten aus den USA und der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten zunächst etwas höher erwartet. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels mit einem Plus von 0,33 Prozent auf 25.343 Punkte. Insgesamt ist der Dax in dieser Woche bislang kaum vorangekommen, er ringt mit der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die bei 25.313 Punkten verläuft.
Die am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreise sind für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank wichtig. Sollten sie höher als erwartet ausfallen und Anleger dies als Signal für mögliche weitere Zinserhöhungen der Fed interpretieren, könnten gerade die Aktien der stark finanzierungsabhängigen Technologiekonzerne wieder unter Druck geraten. Sie hatten in dieser Woche bereits deutliche Abgaben verzeichnet, in Asien befanden sie sich am Mittwoch aber auf Erholungskurs.
In der Berichtssaison stehen weitere US-Banken sowie in Europa der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML mit Quartalszahlen auf der Agenda. Das Unternehmen kann die hohe Nachfrage nicht erfüllen und plant einen Kapazitätsausbau./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 25.334 auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.156,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +9,94 %/+66,58 % bedeutet.
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Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
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Aha… Bei 330 short gegangen und bei
Was ist mit dem Dax short von Freitag kurz vorm Close? Gehofft, dass ihn alle vergessen?