Mit Klopapier getarnt: OpenAI deckt Lauschangriff im eigenen Haus auf

Der Fall sorgt in der Tech-Branche für Aufsehen, schließlich geht es um nichts weniger als die Frage, wie sicher die wertvollsten Geheimnisse der KI-Industrie tatsächlich sind.

Bei OpenAI ist offenbar heimlich mitgehört worden, und zwar mitten im Hauptquartier des Unternehmens. Die US-Justizbehörden haben einen Mitarbeiter des ChatGPT-Entwicklers festgenommen, dem vorgeworfen wird, ein verstecktes Aufnahmegerät in einem Konferenzraum platziert zu haben.

Festgenommen wurde Abdulrahman Alfozan, ein saudi-arabischer Staatsbürger, der seit Juli 2025 im Produktteam von OpenAI arbeitete. Die Festnahme erfolgte am 9. Oktober, noch am selben Tag wurde er entlassen.

Entdeckt hatte das Sicherheitsteam von OpenAI das Gerät bereits am 30. September bei einer routinemäßigen Durchsuchung eines Besprechungsraums. Es steckte in einem USB-Anschluss auf der Rückseite eines Fernsehers und war mit Toilettenpapier getarnt. Nach Angaben der Ermittler wurde es vermutlich am 28. September angebracht.

Besonders brisant: Der betroffene Raum war offenbar für hochvertrauliche Besprechungen reserviert, in denen technische, kommerzielle und strategische Themen behandelt wurden. Alfozan hatte dort keinen Zugang.

OpenAI setzte eigene KI-Modelle ein, um das Gerät zu analysieren und den Verursacher zu identifizieren. Zudem fanden Sicherheitsmitarbeiter Anfang Oktober ein zweites, ähnliches Gerät in einer Tasche, die Alfozan in einem anderen Gebäude des Unternehmens zurückgelassen hatte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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