Dax höher vor US-Inflationsdaten

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax wird am Mittwoch vor weiteren Unternehmensquartalsberichten aus den USA und der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten zunächst etwas höher erwartet. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels mit einem Plus von 0,33 Prozent auf 25.343 Punkte. Insgesamt ist der Dax in dieser Woche bislang kaum vorangekommen, er ringt mit der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die bei 25.313 Punkten verläuft. Die am Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreise sind für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank wichtig. Sollten sie höher als erwartet ausfallen und Anleger dies als Signal für mögliche weitere Zinserhöhungen der Fed interpretieren, könnten gerade die Aktien der stark finanzierungsabhängigen Technologiekonzerne wieder unter Druck geraten. Sie hatten in dieser Woche bereits deutliche Abgaben verzeichnet, in Asien befanden sie sich am Mittwoch aber auf Erholungskurs. In der Berichtssaison stehen weitere US-Banken sowie in Europa der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML mit Quartalszahlen auf der Agenda. Das Unternehmen kann die hohe Nachfrage nicht erfüllen und plant einen Kapazitätsausbau.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

USA: - MODERATE VERLUSTE - An den US-Börsen ist der Handel auch am Dienstag von Zurückhaltung geprägt gewesen. Erneute, teils deutliche Verluste bei Technologiewerten und durchwachsene Geschäftszahlen von Unternehmen trübten die Stimmung. Im späten Handel stützten Aussagen eines Geldpolitikers den Aktienmarkt. Der Präsident der Fed-Bank von New York, John Williams, hält in diesem Jahr zwar wegen der hohen Teuerung noch eine weitere Zinserhöhung für angemessen, glaubt jedoch nicht, dass 2027 eine erneute Anhebung der Zinsen notwendig sein wird. Unter dem Strich gaben die wichtigsten Indizes leicht nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,31 Prozent auf 30.569,480 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel geringfügig auf 7.805,45 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,35 Prozent auf 51.670,10 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Vor wichtigen US-Inflationsdaten am Nachmittag haben die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum am Mittwoch sich durchaus freundlich präsentiert. Tags zuvor hatten vor allem schwache Techwerte belastet, was sich nun teils umkehrte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zur Wochenmitte im späten Handel um 0,9 Prozent, ebenso der südkoreanische Kospi-Index. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong notierte 0,3 Prozent im Plus, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen moderat nachgab. Der australische S&P ASX 200 sank, in Indien gab es wenig Bewegung.

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DAX 25.259,90 -0,07% XDAX 25.299,78 +0,24% EuroSTOXX 50 6.167,01 -0,55% Stoxx50 5.315,67 -0,46%

DJIA 51.670,10 -0,35% S&P 500 7.805,45 -0,02% NASDAQ 100 30.569,48 -0,31% °



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RENTEN:



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Bund-Future 121,15 +0,07%

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DEVISEN:



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Euro/USD 1,1208 +0,09%

USD/Yen 158,19 -0,09%

Euro/Yen 177,31 0,00%

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BITCOIN:



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Bitcoin 83.685 +0,71% (USD, Bitstamp)

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ROHÖL:



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Brent 106,28 +0,59 USD WTI 94,71 +0,57 USD °



/mis



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 25.339 auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 07:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.156,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +9,98 %/+66,63 % bedeutet.



