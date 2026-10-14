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    Ölpreise legen wieder zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Brent steigt um 0,68 Prozent auf 106,41 Dollar
    • Angriffe im Nahen Osten gefährden Öllieferungen
    • Opec erwartet deutlich schwächeres Wachstum der Ölnachfrage
    Ölpreise legen wieder zu
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel wieder gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember kletterte zuletzt um 0,68 Prozent auf 106,41 US-Dollar. Seit gestern Mittag hatten die Ölnotierungen wieder zugelegt. Gebremst wurde die Entwicklung nur etwas von der jüngsten Prognose der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) für ein deutlich schwächeres Wachstum der globalen Ölnachfrage. In der Nacht zu Mittwoch sorgten neue Angriffe im Nahen Osten für Unsicherheit am Ölmarkt.

    Eine neue Welle von Angriffen im Nahen Osten schürt Zweifel an einer nachhaltigen Erholung der Energielieferungen aus dem Persischen Golf. Die zunehmenden iranischen Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus gefährden die Erholung der Öllieferungen aus der Golfregion. Auch in anderen Teilen der Region bleibt die Lage angespannt. Saudi-Arabien fing weitere Raketen und Drohnen der Huthi aus dem Jemen ab. Ein Ende der Kämpfe mit der vom Iran unterstützten Miliz ist bislang nicht in Sicht. Bei den jüngsten Angriffen wurde auch der Hauptsitz des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco im Osten des Königreichs getroffen.

    Brent-Öl hat sich seit Jahresbeginn um mehr als 70 Prozent verteuert. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran hat die Energiemärkte erheblich durcheinandergebracht.

    "Die Rohölexporte gehen weiter, aber die Unsicherheit bleibt hoch", schrieben Analysten der US-Bank Morgan Stanley. Gleichzeitig hätten die Angriffe auf die Infrastruktur Saudi-Arabiens zugenommen. Die Bank hob ihre Prognose für die Sorte Brent für das laufende und das kommende Quartal um jeweils fünf US-Dollar je Barrel an./stk/mis






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