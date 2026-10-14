Endeavour Silver stellt nach Austausch des Lagerzapfens die volle Kapazität der Aufbereitungsanlage Guanacevi wieder her

Vancouver, Kanada / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ... ) (NYSE: EXK; TSX: EDR) freut sich bekannt zu geben, dass die Reparaturarbeiten am Lagerzapfen der primären Kugelmühle in seiner Mine Guanaceví erfolgreich abgeschlossen und der Ersatzlagerzapfen eingebaut wurde.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Reparaturarbeiten wurde die Erzverarbeitung bei Guanaceví wieder mit voller Kapazität aufgenommen (siehe die Pressemitteilung vom 22. September hier).

Über Endeavour Silver – Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit drei produzierenden Minen in Mexiko und Peru sowie einem umfangreichen Portfolio an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Auffindung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau ist Endeavour auf organischem Wachstumskurs und schafft auf seinem Weg zu einem führenden Senior-Silberproduzenten bleibende Werte.

Kontaktinformation:

Allison Pettit

Vice President, Investor Relations

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Website: www.edrsilver.com

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