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    Endeavour Silver stellt nach Austausch des Lagerzapfens die volle Kapazität der Aufbereitungsanlage Guanacevi wieder her

    Endeavour Silver stellt nach Austausch des Lagerzapfens die volle Kapazität der Aufbereitungsanlage Guanacevi wieder her
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, Kanada / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ...) (NYSE: EXK; TSX: EDR) freut sich bekannt zu geben, dass die Reparaturarbeiten am Lagerzapfen der primären Kugelmühle in seiner Mine Guanaceví erfolgreich abgeschlossen und der Ersatzlagerzapfen eingebaut wurde.

     

    Nach dem erfolgreichen Abschluss der Reparaturarbeiten wurde die Erzverarbeitung bei Guanaceví wieder mit voller Kapazität aufgenommen (siehe die Pressemitteilung vom 22. September hier).

     

    Über Endeavour Silver – Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit drei produzierenden Minen in Mexiko und Peru sowie einem umfangreichen Portfolio an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Auffindung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau ist Endeavour auf organischem Wachstumskurs und schafft auf seinem Weg zu einem führenden Senior-Silberproduzenten bleibende Werte.

     

    Kontaktinformation:

    Allison Pettit

    Vice President, Investor Relations

    E-Mail: apettit@edrsilver.com

    Website: www.edrsilver.com

     

    Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des US-amerikanischen „Private Securities Litigation Reform Act“ von 1995 sowie „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zählen unter anderem Aussagen darüber, dass das Unternehmen organisches Wachstum vorantreibt und bleibende Werte schafft. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem ungünstige Entwicklungen der Rohstoffpreise sowie die Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des jüngsten Formulars 40F bzw. des Jahresinformationsformulars des Unternehmens beschrieben sind, das bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

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    Endeavour Silver stellt nach Austausch des Lagerzapfens die volle Kapazität der Aufbereitungsanlage Guanacevi wieder her EndeavourSilver_10-13-2026_DEPRcomVancouver, Kanada / 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) (NYSE: EXK; TSX: EDR) …
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