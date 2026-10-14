Mutares: Nord Gas Solutions peilt 2026 über 575 Mio. Euro Umsatz an
Rekordaufträge und kräftiges Wachstum: Die Mutares-Tochter Nord Gas Solutions steuert auf ein starkes Jahr zu – während ein möglicher Börsengang geprüft wird.
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- Nord Gas Solutions (NGS), eine Mutares-Tochter, erreichte zum 30. September 2026 einen Rekord-Auftragsbestand von **880 Mio. Euro**; zusätzlich umfasst die Projektpipeline **1,8 Mrd. Euro**.
- In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz auf rund **459 Mio. Euro** (Vorjahr: 283 Mio.) und das bereinigte EBITDA auf **43 Mio. Euro** (Vorjahr: 20 Mio.).
- Für 2026 erwartet NGS einen Umsatz von **über 575 Mio. Euro** und ein bereinigtes EBITDA von rund **50 Mio. Euro**. Für 2027 plant das Unternehmen zweistelliges Umsatzwachstum und eine zweistellige EBITDA-Marge.
- Das Wachstum wird durch steigenden Energiebedarf, stärkeren Fokus auf Versorgungssicherheit sowie Dekarbonisierung und Effizienz angetrieben. Neue Aufträge betreffen unter anderem LNG-Infrastruktur, Gastanker, Ammoniak-Systeme und Emissionsrückgewinnung.
- NGS baut neben dem Marine- und Infrastrukturgeschäft das margenstarke Service- und Aftermarket-Geschäft aus. Weltweit installierte das Unternehmen bereits mehr als **1.600 Systeme**.
- Mutares prüft strategische Exit-Optionen, darunter einen möglichen Börsengang in den nordischen Ländern. Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen; Mutares könnte danach bedeutender Aktionär bleiben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2026, bei mutares ist am 12.11.2026.
Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,31 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,775EUR das entspricht einem Plus von +1,75 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.065,16PKT (+0,15 %).
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