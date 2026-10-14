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    The Naga Group: H1-Zahlen 2026 schlagen Vorabwerte – Umsatz zieht im H2 an

    Weniger Umsatz, mehr Ertrag: NAGA schreibt im ersten Halbjahr 2026 erstmals schwarze Zahlen. Höhere Margen und der Fokus auf langfristigen Kundenwert prägen die Entwicklung.

    The Naga Group: H1-Zahlen 2026 schlagen Vorabwerte – Umsatz zieht im H2 an
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • NAGA erzielte im ersten Halbjahr 2026 erstmals ein positives Konzernergebnis: 1,1 Mio. Euro nach einem Verlust von 2,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; beide Quartale waren profitabel.
    • Das EBITDA stieg um 51 % auf 4,5 Mio. Euro, die EBITDA-Marge verbesserte sich von 9,3 % auf 16,3 %. Auch das EBIT war mit 2,5 Mio. Euro positiv.
    • Der Umsatz sank auf 27,7 Mio. Euro gegenüber 32,3 Mio. Euro im Vorjahr. NAGA priorisierte langfristigen Kundenwert statt möglichst vieler Neukunden; der Kundenlebenszeitwert stieg um 32 % auf 2.757 Euro.
    • Der Umsatzanteil aus eigenen Kanälen erhöhte sich von 36 % auf 53 %, während sich das durchschnittliche Handelsvolumen mehr als verdoppelte. Die Zahl der Kunden mit Ersteinlage lag zugleich 35 % unter dem Vorjahresniveau.
    • Der operative Cashflow erreichte 4,6 Mio. Euro; die liquiden Mittel stiegen zum 30. Juni 2026 auf 10,5 Mio. Euro, nach 7,9 Mio. Euro zum Jahresende 2025.
    • Die Prognose für 2026 bleibt unverändert: 68 bis 75 Mio. Euro Umsatz und 10 bis 15 Mio. Euro EBITDA. Für das zweite Halbjahr erwartet NAGA eine beschleunigte Umsatzdynamik.

    Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,84 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,8000EUR das entspricht einem Plus von +3,51 % seit der Veröffentlichung.


    The Naga Group

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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