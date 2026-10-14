The Naga Group: H1-Zahlen 2026 schlagen Vorabwerte – Umsatz zieht im H2 an
Weniger Umsatz, mehr Ertrag: NAGA schreibt im ersten Halbjahr 2026 erstmals schwarze Zahlen. Höhere Margen und der Fokus auf langfristigen Kundenwert prägen die Entwicklung.
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- NAGA erzielte im ersten Halbjahr 2026 erstmals ein positives Konzernergebnis: 1,1 Mio. Euro nach einem Verlust von 2,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; beide Quartale waren profitabel.
- Das EBITDA stieg um 51 % auf 4,5 Mio. Euro, die EBITDA-Marge verbesserte sich von 9,3 % auf 16,3 %. Auch das EBIT war mit 2,5 Mio. Euro positiv.
- Der Umsatz sank auf 27,7 Mio. Euro gegenüber 32,3 Mio. Euro im Vorjahr. NAGA priorisierte langfristigen Kundenwert statt möglichst vieler Neukunden; der Kundenlebenszeitwert stieg um 32 % auf 2.757 Euro.
- Der Umsatzanteil aus eigenen Kanälen erhöhte sich von 36 % auf 53 %, während sich das durchschnittliche Handelsvolumen mehr als verdoppelte. Die Zahl der Kunden mit Ersteinlage lag zugleich 35 % unter dem Vorjahresniveau.
- Der operative Cashflow erreichte 4,6 Mio. Euro; die liquiden Mittel stiegen zum 30. Juni 2026 auf 10,5 Mio. Euro, nach 7,9 Mio. Euro zum Jahresende 2025.
- Die Prognose für 2026 bleibt unverändert: 68 bis 75 Mio. Euro Umsatz und 10 bis 15 Mio. Euro EBITDA. Für das zweite Halbjahr erwartet NAGA eine beschleunigte Umsatzdynamik.
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