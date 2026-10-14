KI-Boom treibt ASML weiter an - Chipausrüster erhöht Prognose
- KI-Nachfrage treibt ASML-Umsatz und Gewinn kräftig
- ASML hebt Kapazitätsprognose wegen KI-Booms an
- Quartalsumsatz steigt auf 11,7 Milliarden Euro
VELDHOVEN (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur treibt den Chipausrüster ASML weiter an. Umsatz und Gewinn stiegen im dritten Quartal deutlich. Für die weitere Entwicklung zeigten sich die Niederländer optimistisch und hoben ihre bei Analysten viel beachtetete Kapazitätsprognose an. Die kurz- und mittelfristige Nachfrage der Kunden steige weiter, kommentierte Konzernchef Christophe Fouquet. Diese sei vor allem getrieben durch auf KI bezogene Investitionen. Einige Kunden hätten Interesse daran signalisiert, bereits Bestellungen für 2029 und sogar 2030 zu platzieren, so der Manager.
"Angesichts dieser hohen Transparenz und einer Dynamik im Auftragseingang, die im laufenden Jahr von Quartal zu Quartal zunimmt, gehen wir nun davon aus, dass unser derzeit für 2027 und 2028 geplantes Angebot die Nachfrage unserer Kunden nicht vollständig decken wird", berichtete Fouquet. "Vor diesem Hintergrund prüfen wir Möglichkeiten, die Kapazität für 2028 über die bereits kommunizierte Steigerung von 30 Prozent hinaus zu erhöhen."
Im dritten Quartal stieg der Umsatz von 9,3 im Vorquartal auf knapp 11,7 Milliarden Euro, was im Rahmen der Erwartungen der Analysten lag. Die Bruttomarge verbesserte sich um 3,5 Prozentpunkte auf 57,5 Prozent. Unter dem Strich verdiente ASML knapp fünf Milliarden Euro, nach fast drei Milliarden Euro im Vorquartal. Für das vierte Quartal stellte der Konzern einen Umsatzanstieg auf 14,2 bis 15,2 Milliarden Euro sowie eine Bruttomarge von rund 57 Prozent in Aussicht. 2026 sollen die Erlöse 44 bis 45 Milliarden Euro und die Bruttomarge rund 56 Prozent erreichen. Damit zeigte sich der Spezialist für Litografiesysteme etwas optimistischer als noch im Quartal zuvor./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 1.494 auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.156,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +9,94 %/+66,58 % bedeutet.
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Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215
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dann warte auf 2000€ und dem darauf folgenden Split 1:10
200€ dann für dich sehr preiswert
Leichtgläubige Analysten und Medien fallen auf Chinas Propaganda herein, doch die Realität sieht anders aus:
Anhand der aufgezählten Fakten ist es völlig utopisch zu glauben,
dass China in den nächsten Jahren ein echtes, mit eigenen
Schlüsselkomponenten gefertigtes DUV-System auf den Markt bringen
kann; im besten Fall entstehen lediglich Frankenstein-Systeme mit
einer katastrophalen Yield-Rate, bis ihnen wegen der harten
Sanktionen die gehorteten Ersatzteile endgültig ausgehen.
Bin gespannt, ob das Timing passt...