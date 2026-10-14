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    Euro knapp über 1,12 US-Dollar - Daten zur US-Inflation im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro bleibt stabil und steigt knapp über 1,12 US-Dollar
    • US-Verbraucherpreise stehen im Fokus der Märkte
    • Entspannung an Anleihemärkten stützt den Euro
    Devisen - Euro knapp über 1,12 US-Dollar - Daten zur US-Inflation im Blick
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung schaffte aber knapp wieder den Sprung über die Marke von 1,12 US-Dollar. Am Morgen kostete der Euro zuletzt 1,1207 US-Dollar und damit nur etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1188 (Montag: 1,1181) festgesetzt. Im Fokus am Devisenmarkt stehen heute die neuesten Daten zur Entwicklung der US-Inflation.

    Mit großem Interesse werde am Markt die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am frühen Nachmittag verfolgt, schreiben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). "Zu den Zielen der US-Fed gehört es, für ein stabiles und mäßiges Inflationsniveau zu sorgen. Eine Preissteigerung von rund zwei Prozent wird angestrebt. Allerdings wird diese Zielmarke seit Jahren verfehlt." Seit diesem Jahr sorgte die Unterbrechung der Energieversorgung aufgrund des Krieges im Iran bereits im Frühjahr zu einem kräftigen Anstieg der Inflationsrate.

    Die leichte Erholung des Euro im Vergleich zum Wochenstart liegt nach Meinung der Commerzbank sicherlich an der anhaltenden leichten Entspannung bei den Anleihemärkten. Dies gelte vor allem für französische Staatsanleihen. In der Nacht auf Dienstag hatte die Gemeinschaftswährung ein zwischenzeitliches Tief bei 1,115 US-Dollar markiert, schreiben die Experten der Commerzbank./stk/mis






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