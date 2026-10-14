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    Uranium Energy Corp gründet den National Security Advisory Council, um die Expansion im Bereich der Uranumwandlung voranzutreiben

    Uranium Energy Corp gründet den National Security Advisory Council, um die Expansion im Bereich der Uranumwandlung voranzutreiben
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Corpus Christi, Texas, 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das „Unternehmen“ oder „UEC“) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-ener ... freut sich, die Ernennung von Tom D’Agostino, Admiral James F. Caldwell (USN, a. D.), Admiral William K. Lescher (USN, a. D.) und Neile Miller in den Nationalen Sicherheitsbeirat von UEC (der „Beirat“) bekannt zu geben. Diese Ernennungen treiben die Expansion des Unternehmens in den Bereich der Uranumwandlung über seine Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp. („UR&C“) voran und festigen die Position von UEC als aufstrebender nationaler Marktführer im vorderen Bereich des amerikanischen Kernbrennstoffkreislaufs.

     

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    Herr D’Agostino und Admiral Caldwell werden als gemeinsame Vorsitzende des Rates fungieren. Dem Rat gehören zwei ehemalige Admirale und zwei ehemalige Leiter der National Nuclear Security Administration (die „NNSA“) an, der Behörde, die kürzlich eine Informationsanfrage zur Sicherung einer langfristigen inländischen Versorgung mit nicht zweckgebundenem Uran aus den USA sowie mit Konversionsdienstleistungen veröffentlicht hat.

     

    Amir Adnani, President und CEO, erklärte:

     

    „Die Nachfrage des Verteidigungssektors nach amerikanischem Kernbrennstoff wächst rasant, da im Rahmen des Janus-Programms der Armee Mikroreaktoren auf US-Militärstützpunkten zum Einsatz kommen und die expandierende Flotte der Marine weiterhin mit Kernkraft betrieben wird. Es ist uns eine Ehre, dass so angesehene Führungskräfte aus dem Bereich der nationalen Sicherheit das UEC-Team unterstützen, während wir eine amerikanische Lieferkette – von der Mine bis zur Konversion – für kritische Verteidigungsmissionen aufbauen.“

     

    Der ehrenwerte Tom D’Agostino, ehemaliger Administrator der NNSA und Co-Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsbeirats von UEC, erklärte:

     

    „Der Auftrag der NNSA hängt von einer zuverlässigen, langfristigen Versorgung mit nicht zweckgebundenem Uran aus den USA ab, das mit amerikanischer Technologie abgebaut und aufbereitet wird. UEC ist dank der größten Uranressourcenbasis der USA und eines klaren Wegs zur inländischen Aufbereitung in einer einzigartigen Position, diese Versorgung sicherzustellen. Ich freue mich darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, diesen entscheidenden nationalen Auftrag zu erfüllen.“

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