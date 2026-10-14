Apple mit finaler Entscheidung

Im gestrigen Handel unternahm das Papier einen weiteren Anlauf und kletterte zeitweise auf 348,15 US-Dollar. Allerdings fehlte es anschließend an weiteren Käufen, um den Kursanstieg nachhaltig fortzusetzen.

In einer längerfristigen Analyse wurde für die Apple-Aktie bereits eine neue Aufwärtsbewegung in Richtung 362,47 US-Dollar in Aussicht gestellt. Grundlage dafür war die Ausbildung eines stabilen Kursbodens bei 246,00 US-Dollar im Frühjahr dieses Jahres. Zunächst stieg die Aktie tatsächlich deutlich an, erreichte jedoch bereits bei 344,27 US-Dollar vorübergehend ihren Höchststand.

Sollte Apple in den kommenden Stunden nicht schnell wieder über seinen bisherigen Rekordstand steigen, könnte sich das Kräfteverhältnis zugunsten der Verkäufer verschieben. In diesem Fall wären zunächst Rückgänge auf 327,02 US-Dollar denkbar. Bei weiterem Verkaufsdruck könnte die Aktie anschließend bis in den Bereich von 309,90 US-Dollar fallen. Selbst ein erneuter Test der Augusttiefs bei 299,74 US-Dollar wäre dann möglich, bevor sich eine neue Erholung abzeichnet.

Gelingt dagegen ein überzeugender Ausbruch nach oben, könnte das übergeordnete Kursziel von 362,47 US-Dollar wieder in greifbare Nähe rücken.

Für zusätzliche Bewegung an der Börse dürfte der 2. November sorgen. An diesem Tag wird erwartet, dass Apple seine Quartalszahlen veröffentlicht und Investoren einen Einblick in die Geschäftsentwicklung gibt. Rund um diesen Termin ist daher mit stärkeren Kursschwankungen zu rechnen.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 341,55 US-Dollar

Kursziel : 362,47 US-Dollar

Renditechance via DN5JJM : 90 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 8 Tage

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN5JJM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,97 - 1,98 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 320,2486 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 320,2486 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 341,55 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 362,47 US-Dollar Hebel: 15,44 Kurschance: + 90 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN5JJB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,89 - 1,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 362,1452 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 362,1452 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 341,55 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 16,03 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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