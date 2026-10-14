Bullen scharen mit den Hufen

Seitdem hat die Aktie deutlich zugelegt und nähert sich nun der oberen Begrenzung ihres Abwärtstrendkanals. Ein nachhaltiger Anstieg über 272,00 Euro könnte ein starkes Kaufsignal auslösen und den Weg zu neuen Rekordhochs ebnen. Darüber hinaus liegt ein weiteres mittelfristiges Kursziel bei 341,40 Euro. Eine mögliche Handelsstrategie mit einem entsprechend gehebelten Wertpapier wird im Anschluss vorgestellt.

Offenbar verlagert sich das Interesse der Anleger an den Aktienmärkten erneut zwischen verschiedenen Branchen. Nachdem Hannover Rück Anfang Mai 2025 bei 271,80 Euro einen vorläufigen Höchststand erreicht hatte, geriet die Aktie unter Druck. Im Zuge dieser Abwärtsbewegung bildete sich eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Dieses Chartmuster kann auf weitere Kursverluste hindeuten, wurde in diesem Fall jedoch nicht nachhaltig bestätigt. Im Hochsommer dieses Jahres stabilisierte sich der Kurs bei 223,00 Euro und leitete anschließend eine kräftige Erholung ein.

Allerdings sollten Anleger auch mögliche Rückschläge berücksichtigen. Kurzfristige Kursverluste bis auf 255,80 Euro wären zunächst unproblematisch. Sollte der Abwärtsdruck zunehmen, könnte die Aktie anschließend den 50-Wochen-Durchschnitt bei 248,2 Euro testen.

Erst wenn der Kurs auch unter diese Marke fällt, würden sich die Hinweise auf einen erneuten Rückgang in Richtung der Unterstützungszone bei 233,00 Euro deutlich verstärken.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 272,00 Euro

Kursziele : 286,80 und 341,40 Euro

Renditechance via DN6AUU : 200 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hannover Rück SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN6AUU Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,20 - 3,30 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 237,5865 Euro Basiswert: Hannover Rück SE KO-Schwelle: 237,5865 Euro akt. Kurs Basiswert: 269,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 341,40 Euro Hebel: 8,17 Kurschance: + 200 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8HYS Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,09 - 3,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 299,3525 Euro Basiswert: Hannover Rück SE KO-Schwelle: 299,3525 Euro akt. Kurs Basiswert: 269,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,42 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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