Die größten Aufsteiger der Woche vom 07.10.-14.10.2026 in der wO Community
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
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Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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BrainChip Holdings
Monatsperformance: -3,85 %
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Platz 1
Evotec
Monatsperformance: -12,61 %
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Platz 2
Nike (B)
Monatsperformance: -0,47 %
Monatsperformance: -0,47 %
Platz 3
Ballard Power Systems
Monatsperformance: -14,83 %
Monatsperformance: -14,83 %
Platz 4
sino
Monatsperformance: +7,14 %
Monatsperformance: +7,14 %
Platz 5
VIB Vermoegen
Monatsperformance: -42,39 %
Monatsperformance: -42,39 %
Platz 6
RENK Group
Monatsperformance: -19,45 %
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Platz 7
Siemens Energy
Monatsperformance: +2,88 %
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Platz 8
Heidelberger Druckmaschinen
Monatsperformance: -0,14 %
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Platz 9
Rakuten Group
Monatsperformance: -11,15 %
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Platz 10
Eutelsat Communications
Monatsperformance: -26,11 %
Monatsperformance: -26,11 %
Platz 11
freenet
Monatsperformance: -11,50 %
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Platz 12
Moderna
Monatsperformance: +55,64 %
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Platz 13
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