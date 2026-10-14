Silber crasht. Was steckt dahinter?

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 17,33064USD. Heute steht er bei 58,61USD. Das Investment wäre auf 3.381,64USD gewachsen – eine Steigerung von +238,16 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um fallende Silber- und Minenkurse sowie den Einfluss von Dollar und Zinsen. Diskutiert werden weitere Kursverluste bei einer möglichen Zinserhöhung, ein abschließender Ausverkauf als Kaufchance und mögliche Warnsignale der Minenschwäche für Quartalszahlen. Bei der Bewertung stehen Abwärtsziele von 20–30 US-Dollar der Frage gegenüber, ob 60 US-Dollar je Unze angesichts der Inflation fair wären.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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