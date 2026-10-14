Ontario bleibt Kanadas Bergbau-Zugpferd

138 neue Goldminen sind seit 2020 weltweit an den Start gegangen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Provinz Ontario, wo sogar mehr gebohrt wird als in Nevada. Ein Explorer vor Ort hofft auf eine regelrechte Perlenkette von Goldlagerstätten unter seinem Projekt.

Der Goldexplorer Dryden Gold (ISIN: CA26245V1013, WKN: A3E1GE) veröffentlichte Ende September die Ergebnisse einer Bohrung auf dem Projekt Gold Rock im Süden Ontarios. Diese enthielt einen hochgradigen Abschnitt mit 7,88 Gramm pro Tonne Gold über 12,70 Meter, einschließlich 46,05 Gramm Gold über 1,90 Meter. Die Bohrung wurde entlang des Streichens zwischen hochgradigen Abschnitten der Zielgebiete Jubilee und Pearl in einer wahren Tiefe von ca. 65 Metern niedergebracht und bestätigte die Kontinuität des hochgradigen Goldvorkommens über 350 Meter Streichenlänge entlang der Elora-Struktur.

CEO Trey Wasser kommentierte: „Der Nachweis der Kontinuität der oberflächennahen hochgradigen Goldmineralisierung in Kombination mit den erfolgreichen Tiefenbohrungen entlang mehrerer subparalleler Strukturen ermöglicht es uns, das Potenzial für einen Tagebau bei Gold Rock zu bewerten." Dryden Gold steht damit exemplarisch für zwei wesentliche Entwicklungen im globalen Bergbau der vergangenen Jahre. Erstens: Gold war gemessen an der Anzahl der neu errichteten Minen der wichtigste Rohstoff. Zweitens: Die Explorationsaktivität in Ontario bleibt hoch, die Provinz zählt zu den Hotspots der globalen Suche nach Rohstoffen.

In mehr als jeder vierten neuen Mine wird Gold gefördert

Zwischen 2020 und 2025 nahmen einem S&P Global-Bericht zufolge 329 neue Minen in 62 Ländern und 27 Rohstoffgebieten die Produktion auf. Gold blieb dabei der führende Rohstoff; 138 neue Minen machten 42 % aller Projekte aus, womit das Edelmetall in den Jahren 2020-2025 jedes Jahr den ersten Platz belegte. Die Entwicklung verlief recht konstant: Die Zahl der neuen Minen schwankte zwischen 16 im Jahr 2023 und 30 im Jahr 2021. „Dies spiegelt die Rolle von Gold als sicherer Hafen in Zeiten anhaltender makroökonomischer Unsicherheit, hoher Inflation und volatiler geopolitischer Lage wider. Ähnlich wie bei Explorationsbudgets ziehen Goldprojekte Finanzierungen an, wenn Kapital nach sicheren Anlagen sucht“, konstatieren die S&P Global Analysten Jessica Anne Dela Cruz und Jason Holden.