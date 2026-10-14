JEFFERIES stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 110 Franken gesenkt. Die Preise im Rückversicherungsgeschäft gerieten zunehmend unter Druck, wobei sich der Preisrückgang sogar noch beschleunigen dürfte, schrieb Philip Kett in seiner Neubewertung vom Dienstag. Die Markterwartungen unterschätzten die negativen Auswirkungen auf die Einnahmen des Rückversicherungskonzerns deutlich. Zwar böten Aktienrückkäufe eine gewisse Unterstützung, doch dürfte die im Vergleich zur Konkurrenz schwächere Erfolgsbilanz von Swiss Re zunehmend auf die Bewertung der Aktie drücken. Dieser Nachteil spiegele sich in der derzeitigen Bewertung noch nicht ausreichend wider./rob/AWP/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 154,3EUR auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 130
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 130
Währung: CHF
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