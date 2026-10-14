AL-S Pharma Names Harry Welten CEO to Lead Its Next Chapter
With Harry Welten at the helm, AL-S Pharma is preparing for a Phase 3 ALS trial in 2027, with financing and partnerships high on the new CEO’s agenda.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- AL-S Pharma appointed Harry Welten as CEO, succeeding Michael Salzmann, Ph.D.
- Welten brings over 25 years of life sciences experience as a CFO and chairman, plus more than 15 years of board experience.
- He has raised over CHF 500 million and led or supported more than eight major M&A, financing, and strategic transactions.
- AL-S Pharma’s lead candidate, AP-101, is a human monoclonal antibody targeting misfolded SOD1 for ALS.
- Following positive Phase 2 topline results, the company is preparing a confirmatory Phase 3 trial, which it aims to start in 2027.
- Welten’s priorities are to deliver Phase 3 on time and within budget, and secure the financing and partnerships needed to pursue regulatory approval.
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