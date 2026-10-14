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    Großstädte

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    Jeder Dritte findet eigene Miete zu hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Rund jeder Dritte hält die Miete für zu hoch
    • Junge Mieter finden ihre Miete häufiger zu hoch
    • Viele fordern härtere Strafen und Mietpreisbremse
    Großstädte - Jeder Dritte findet eigene Miete zu hoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Rund jeder Dritte mit einer Mietwohnung in einer deutschen Großstadt hält die eigene Miete für zu hoch. 64 Prozent halten die Miete für die eigene Wohnung dagegen für angemessen, wie eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

    Die Werte von Ost und West unterscheiden sich dabei kaum. Deutliche Unterschiede zeigen aber sich zwischen den Altersgruppen: Halten von den über 60-jährigen Mieterinnen und Mietern nur 17 Prozent ihre Miete für zu hoch, sind es bei den 30- bis 44-Jährigen 38 und bei den unter 30-Jährigen 44 Prozent. Insgesamt sind es 32 Prozent.

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    Was könnte helfen?

    Die befragten Mieterinnen und Mieter wurden auch um ihre Einschätzung gebeten, wie wirkungsvoll aus ihrer Sicht bestimmte Eingriffe gegen Mietsteigerungen in Großstädten sind. Für wirkungsvoll halten viele Befragten etwa schärfere Strafen gegen Vermieter bei sogenannten Wuchermieten (89 %), eine Verschärfung der Mietpreisbremse (75 %) oder eine Begrenzung von Mieterhöhungen (67 Prozent).

    Vor einem Spitzentreffen zur Wohnungspolitik fordern DGB und Deutscher Mieterbund "mehr Tempo bei den mietrechtlichen Reformen der Bundesregierung". Am Donnerstag kommen Spitzenvertreter von Gewerkschafts- und Mieterbund in Berlin mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) und den wohnungspolitischen Fachleuten der Bundestagsfraktionen außer der AfD zusammen, um über die Situation zu beraten.

    DGB und Mieterbund fordern Regierung auf

    DGB und Mieterbund fordern, Verstöße gegen die Mietpreisbremse und Mietwucher stärker zu ahnden. Sie seien in Ballungszentren längst die Regel. So lägen in Berlin rund die Hälfte der inserierten Wohnungen über der zulässigen Miethöhe. Zu den Forderungen zählt unter anderem auch ein bundesweiter Mietenstopp.

    Die Präsidentin Deutscher Mieterbund, Melanie Weber Moritz, sagte in einer Mitteilung: "Mieten müssen wirksam begrenzt, es müssen mehr Sozialwohnungen geschaffen und Menschen vor dem Verlust ihrer Wohnung geschützt werden." DGB-Vize Stefan Körzell ergänzte: "Zudem braucht es mehr bezahlbaren Wohnraum." Bund, Länder und Kommunen müssten dazu beitragen, ihn zu schaffen./bw/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 10,27 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +19,72 %/+103,53 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der TAG-Aktie von über 13 auf 10,20 Euro, steigende Zinsen und eine laut Beiträgen auf knapp 6 % erhöhte Shortquote. Weitere Verluste unter 10 Euro werden diskutiert; andere halten den Rückgang für überzogen. Zur Bewertung werden ein EPRA NTA von 21,38 Euro und eine Modellrechnung von rund 33 Euro bei 5 % Mietrendite angeführt. Auch der Einfluss der Anleihemärkte auf die Immobilienfinanzierung ist Thema.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TAG Immobilien eingestellt.

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    dpa-AFX
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