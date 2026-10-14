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    GCCL und LabConnect unterzeichnen Absichtserklärung, um die weltweite Zusammenarbeit bei klinischen Studien auszubauen

    Bündelung der Kompetenzen in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum zur Unterstützung des gemeinsamen Vertriebs und der Projektdurchführung

    SEOUL, Südkorea und RALEIGH, N.C., 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- GCCL, ein führendes Zentrallabor für klinische Studien mit Sitz in Südkorea, vertreten durch Geschäftsführer Kwan-goo Cho, gab heute bekannt, am 12. Oktober eine Absichtserklärung (MOU) mit LabConnect unterzeichnet zu haben, um die weltweite Zusammenarbeit bei klinischen Studien auszubauen. LabConnect ist ein weltweit tätiger Anbieter von Zentrallabordienstleistungen und Lösungen für das Management von Proben aus klinischen Studien.

    GCCL x LabConnect

    Diese Vereinbarung baut auf einer mehr als 20-jährigen Zusammenarbeit auf und soll die Effizienz bei der Durchführung weltweiter klinischer Studienprojekte steigern, indem die regionalen Kapazitäten sowie das Fachwissen beider Unternehmen in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) gebündelt werden.

    An der Unterzeichnungszeremonie, die am Hauptsitz von GCCL stattfand, nahmen führende Vertreter beider Unternehmen teil, darunter GCCL-Geschäftsführer Kwan-goo Cho sowie Jeff Mayhew, Gründer und strategischer Geschäftsberater von LabConnect, sowie Joshua Gentile, Bereichsleiter auf Seniorebene und Vertriebs- und Marketingleiter bei LabConnect. Im Rahmen der Veranstaltung stellten die beiden Unternehmen ihre Kerndienstleistungen sowie ihre Zukunftsvisionen vor und erörterten wichtige Kooperationsinitiativen, darunter:

    • Identifizierung potenzieller Kunden und Unterstützung des Vertriebs in den einzelnen Regionen
    • Integration globaler klinischer Studien und Zentrallabordienstleistungen
    • Zusammenarbeit im Projektmanagement und in der Kundenkommunikation
    • Entwicklung gemeinsamer Marketingstrategien und Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten

    Auf Grundlage dieser Vereinbarung planen GCCL und LabConnect, eine gemeinsame Kooperationsstruktur aufzubauen, die ihre jeweiligen regionalen Stärken und Partnerbeziehungen nutzt. Darüber hinaus beabsichtigen die Unternehmen, gemeinsame Vertriebs- und Marketinginitiativen voranzutreiben sowie einheitliche Systeme und Prozesse zur Bearbeitung von Kundenanfragen sowie für das Projektmanagement einzurichten.

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    PR Newswire (dt.)
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