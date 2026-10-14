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    Aufträge explodieren

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    ASML kann Nachfrage nicht mehr bedienen – Kunden planen schon bis 2030

    Rekordgewinne, steigende Prognosen und Kunden, die bereits bis 2030 planen: Der Chipausrüster ASML profitiert massiv vom KI-Boom. Doch die Aktie reagiert überraschend.

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    Aufträge explodieren - ASML kann Nachfrage nicht mehr bedienen – Kunden planen schon bis 2030
    Foto: Bart van Overbeeke Fotografie

    Der niederländische Halbleiterausrüster ASML hat mit seinen Quartalszahlen die anhaltend hohe Nachfrage nach modernsten Chipmaschinen bestätigt. Im dritten Quartal hat sich der Nettogewinn auf 4,96 Milliarden Euro mehr als verdoppelt und lag damit deutlich über den Analystenerwartungen von 4,1 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 55 Prozent auf 11,66 Milliarden Euro, blieb damit allerdings etwas unter den Prognosen der Experten von 11,72 Milliarden Euro.

    Trotz der starken Ergebnisse geriet die ASML-Aktie am Mittwoch vorbörslich unter Druck und verlor zwischen 2,5 und 3,0 Prozent. Nach einem Kursanstieg von rund 60 Prozent seit Jahresbeginn waren die Erwartungen an Europas wertvollstes Unternehmen bereits ausgesprochen hoch.

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    Für das Gesamtjahr rechnet ASML nun mit Erlösen zwischen 44 und 45 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Untergrenze bei 43 Milliarden Euro gelegen. Es ist bereits die dritte Prognoseanhebung in Folge. Besonders stark dürfte das Schlussquartal ausfallen: Das Management erwartet einen Umsatz zwischen 14,2 und 15,2 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von rund 57 Prozent. Analysten hatten im Schnitt lediglich 14,19 Milliarden Euro Umsatz prognostiziert.

    Noch beeindruckender als die Geschäftszahlen sind die langfristigen Perspektiven. Nach Angaben von Konzernchef Christophe Fouquet kann ASML die Kundennachfrage in den Jahren 2027 und 2028 trotz geplanter Kapazitätserweiterungen nicht vollständig bedienen. Bereits im Juli hatte der Konzern angekündigt, seine Produktionskapazität für fortschrittliche EUV-Lithografiemaschinen 2027 um 30 Prozent zu erhöhen. Nun wird geprüft, ob der Ausbau 2028 noch stärker ausfallen kann.

    Die Planungen der Kunden reichen inzwischen weit über diesen Zeitraum hinaus. Erste Chiphersteller interessieren sich bereits für Bestellungen mit Lieferterminen 2029 und sogar 2030. Zu den wichtigsten Kunden zählen TSMC, Samsung und Intel. Sie benötigen ASMLs Maschinen für die Produktion immer leistungsfähigerer Halbleiter.

    Eine wichtige Änderung gibt es allerdings bei der Berichterstattung: ASML veröffentlicht keine konkreten quartalsweisen Netto-Auftragseingänge mehr. Stattdessen verweist das Unternehmen auf eine zunehmende Dynamik im Auftragsbestand. Für Anleger wird es dadurch schwieriger, die tatsächliche Entwicklung der Neubestellungen nachzuvollziehen.

    Die Quartalszahlen bestätigen ASMLs außergewöhnliche Marktstellung. Der Konzern profitiert nicht nur vom KI-Boom, sondern könnte dank knapper Produktionskapazitäten und seiner technologischen Führungsposition künftig auch höhere Preise durchsetzen.

    Dass die Aktie dennoch fällt, dürfte vor allem an den bereits hohen Erwartungen und der vergleichsweise moderaten Anhebung der Jahresprognose liegen. Operativ bleibt der Wachstumstrend jedoch intakt. Die größte Herausforderung scheint derzeit vor allem der schnelle Ausbau der eigenen Produktionskapazitäten zu sein, während die Nachfrage ungebrochen wächst.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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