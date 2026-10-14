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    AKTIE IM FOKUS

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    ASML vorbörslich etwas unter Druck - Kapazitäten im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML-Aktien geben trotz höherem Ausblick leicht nach
    • ASML erwartet Nachfrage über dem geplanten Angebot
    • Analyst sieht sinkende Bewertungen als Kursbremse
    AKTIE IM FOKUS - ASML vorbörslich etwas unter Druck - Kapazitäten im Blick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM/PARIS (dpa-AFX) - Trotz eines erhöhten Ausblicks sind am Mittwoch die Papiere von ASML vorbörslich etwas unter Druck geraten. Auf Tradegate belief sich der Abschlag zuletzt auf 0,9 Prozent auf 1496,20 Euro im Vergleich zum Börsenschluss an der Euronext am Vortag.

    Der niederländische Ausrüster der Chipbranche geht davon aus, dass das derzeit für 2027 und 2028 geplante Angebot die Nachfrage der Kunden nicht vollständig decken wird. ASML prüft deshalb Möglichkeiten, die Kapazität für 2028 über die bereits kommunizierte Steigerung von 30 Prozent hinaus zu erhöhen.

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    Dies sei zwar positiv, ein Anstieg der Kapazität 2027 und 2028 habe man aber bereits erwartet, kommentierte Analyst Janardan Menon von Jefferies. Er rechnet weiterhin damit, dass die Bewertungskennzahlen von ASML und der Branche zyklisch weiter sinken werden, was das Kurspotenzial nach oben begrenzen dürfte./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 1.501 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.156,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +9,78 %/+66,33 % bedeutet.





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