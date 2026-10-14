40 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Shanghai und Hamburg gefeiert

Bei einer kürzlich veranstalteten Feier zum 40-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Shanghai und Hamburg standen die Möglichkeiten im Mittelpunkt, auch künftig voneinander zu lernen und die Verbindung zwischen beiden Städten weiter zu stärken.

In vier Jahrzehnten tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels und wirtschaftlicher Transformation in beiden Ländern ist die Verbindung zwischen den Städten stetig enger geworden. Ausgehend von der wirtschaftlichen Zusammenarbeit umfasst sie heute auch den kulturellen und akademischen Austausch. Diese breit gefächerte Partnerschaft wurde kürzlich beim „Shanghai Abend" in Hamburg gefeiert.

Auf eine Präsentation des immateriellen Kulturerbes Shanghais folgten Ansprachen von Vertretern beider Städte, die die Verbundenheit würdigten und zugleich den Blick auf die weitere Entwicklung der Beziehungen richteten.

Diego Hu, Vizepräsident von Yuyuan Inc., sagte gegenüber China Daily, die Nachbildung des berühmten Yu-Gartens von Shanghai in Hamburg diene dem gegenseitigen Verständnis zwischen den beiden Städten und Ländern.

„2008 haben wir einen weiteren Garten in Hamburg errichtet, den wir als Brücke zwischen Shanghai und Hamburg bezeichnen", sagte er. „Jedes Jahr besuchen rund 200.000 Menschen den Hamburger Garten [...] um die chinesische Kultur kennenzulernen. Die Menschen brauchen eine Plattform, um mehr voneinander zu erfahren."

Stefan Matz, Leiter des Bereichs Internationale Investitionen bei Hamburg Invest, die Investitionen in Hamburg und der Region fördert, sagte, die Beziehung zwischen Shanghai und Hamburg habe sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer Partnerschaft auf Augenhöhe entwickelt. Dass beide Städte für die jeweils andere Seite als Tor zu einem neuen Kontinent dienten, verleihe ihrer Verbindung eine besondere Bedeutung.

„China lernt heute nicht mehr nur von Westeuropa. Europa, Deutschland und Hamburg, wir alle lernen auch von China. Genau darin sehe ich Zusammenarbeit und gegenseitigen Nutzen", sagte er. „Wenn Menschen aus der einen Stadt die andere besuchen, sind sie immer wieder beeindruckt. Menschen aus Shanghai staunen bei uns über die Größe der Stadt, und wenn wir nach Shanghai kommen, beeindrucken uns die Professionalität, das Tempo und die Bauentwicklung sehr. Ein Beispiel ist das U-Bahn-Netz mit seinen vielen Stationen, das in so kurzer Zeit entstanden ist."