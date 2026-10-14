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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Dax vor US-Inflationsdaten mit Gewinnen erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet leicht höher, Anleger warten auf US-Daten
    • ASML-Zahlen entsprechen Erwartungen, Ausbau folgt
    • Evotec steigt acht Prozent, PNE verliert elf Prozent
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax vor US-Inflationsdaten mit Gewinnen erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor weiteren Quartalsberichten von US-Banken und den an diesem Mittwochnachmittag anstehenden US-Inflationsdaten scheinen die Anleger hierzulande gelassen zu bleiben. Der Dax wird zum Börsenstart etwas höher erwartet.

    Rund eine Stunde vor dem Auftakt signalisiert der X-Dax ein Plus von 0,3 Prozent auf 25.327 Zähler. Dennoch ringt der deutsche Leitindex nach wie vor mit der gleitenden 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die aktuell bei 25.313 Punkten verläuft.

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    "Der Dax ist weiterhin auf Richtungssuche", sagt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Er spricht von einem Abwarte-Markt, in dem sich derzeit kaum einer in großem Stil positionieren wolle und verweist auf Sorgen, "ausgerechnet im vierten Quartal auf dem falschen Fuß erwischt zu werden".

    In den Fokus rücken im Tagesverlauf vor allem die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten, denn sie sind für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank wichtig. Sollten sie höher als erwartet ausfallen und Anleger dies als Signal für mögliche weitere Zinserhöhungen der Fed interpretieren, könnten gerade die Aktien der stark finanzierungsabhängigen Technologiekonzerne wieder unter Druck geraten. Sie hatten in dieser Woche bereits deutliche Abgaben verzeichnet. In Asien befinden sie sich nach einer Talfahrt am Dienstag momentan wieder auf Erholungskurs.

    Seitens der Berichtssaison stehen in den USA die Zahlen der Bank of America und Morgan Stanley an. In Europa hat inzwischen der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML seine Quartalsbilanz vorgelegt. Das Unternehmen kann die hohe Nachfrage nicht erfüllen und plant einen Kapazitätsausbau. Die Zahlen zum dritten Jahresviertel fielen unterdessen weitgehend wie erwartet aus. Die Aktie gab auf Tradegate nach, was heimische Technologiewerte wie Infineon , Aixtron , Elmos oder Suss Microtec allerdings nicht mit nach unten zog. Sie legten nach ihren Verlusten am Vortag vorbörslich auf Tradegate verglichen mit dem Xetra-Schluss dennoch zu.

    Der Wirkstoff-Entwickler Evotec hatte am Vorabend mit seinem vorläufigen Neunmonatsbericht seine Mitte Juli gesenkten Umsatz- und Ergebnisziele für das Gesamtjahr bestätigt. Die vorgelegten wichtigsten Kennzahlen übertrafen dabei die durchschnittlichen Analystenprognosen. Die Aktie sprang auf Tradegate um 8 Prozent hoch.

    Ebenfalls am Vorabend hatte der Windparkentwickler PNE seine Jahresergebniserwartung gekappt. Das SDax-Unternehmen sprach von einem schwierigen Umfeld und sich verzögernden Verkäufen. Diese Aktie sackte auf Tradegate um 11 Prozent ab.

    Einen Blick könnte die Freenet -Aktie wert sein, die vorbörslich leicht zulegte. Der Mobilfunkanbieter übernimmt die Online-Fernsehplattform waipu.tv für rund 76 Millionen Euro komplett. Ein Händler sieht das insgesamt als kursneutral. "Freenet stellt die Transaktion als Glücksgriff dar, doch man sollte bedenken, dass ursprünglich ein Börsengang geplant war und Freenet bereits einen Anteil von 75 Prozent gehalten hat. Demnach ließe sich auch argumentieren, dass der Vermögenswert nicht so viel wert ist wie erhofft."

    Die Beteiligungsgesellschaft Mutares gab Rekordaufträge und ein beeindruckendes Wachstum der Tochter Nord Gas Solutions (NGS) bekannt und prüft einen möglichen Börsengang. Die Mutares-Aktie gewann auf Tradegate 2,3 Prozent./ck/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 167,5 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +12,87 %/+79,89 % bedeutet.





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