Vection Technologies unterzeichnet mehrjährigen Rahmenliefervertrag im Wert von rund 19,5 Mio. A$ mit einem Telekommunikationsanbieter
WICHTIGSTE PUNKTE
- Vection Technologies hat mit Retelit Digital Service S.p.A. („RDS“), einem führenden italienischen Anbieter von digitalen und Telekommunikationsdienstleistungen, einen Rahmenliefervertrag („Vertrag“) abgeschlossen.
- RDS hat sich verpflichtet, während der Laufzeit des Vertrags mit Produkten von Vection – insbesondere den Plattformen Algho AI und 3DFrame sowie der firmeneigenen Kiosk-, Touchpoint- und Appliance-Hardware von Vection – Vertragsumsätze in Höhe von mindestens ca. 19,5 Mio. A$ zu erzielen.
- RDS wurde im Rahmen des Vection Technologies Cloud & Digital Service Provider Program („VTCP“), Vections globalem Partnerprogramm, zum Tier-1-Partner („T1-Partner“) ernannt und ist berechtigt, die Produkte und Dienstleistungen der Vection-Gruppe an Endkunden sowie über sein Händlernetz in ganz Italien und Europa zu vermarkten.
- Der Vertrag stärkt die Markteinführungsstrategie von Vection in Italien und auf den europäischen Märkten insgesamt durch einen etablierten Partner im Bereich digitale Dienste und Konnektivität.
Sydney, Australien – 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Vection Technologies Ltd (ASX: VR1, OTC: VCTNY, FWB: S1X) („Vection“ oder „das Unternehmen“), ein auf Enterprise- und physische KI spezialisiertes Unternehmen, freut sich bekanntzugeben, dass es mit Retelit Digital Service S.p.A., einem führenden italienischen Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Konnektivitätsinfrastruktur, einen mehrjährigen Rahmenliefervertrag (den „Vertrag“) über den Vertrieb des firmeneigenen Technologieportfolios der Vection-Gruppe sowie ausgewählter Lösungen von Drittanbietern abgeschlossen hat.
Einzelheiten der Transaktion
Gemäß dem Vertrag wurde RDS im Rahmen des VTCP, Vections globalem Partnerprogramm, zum Tier 1 Cloud & Digital Service Provider („T1 CDSP“) ernannt und ist zur Vermarktung der folgenden Produkte und Dienstleistungen an Endkunden sowie über sein Händlernetz in ganz Italien und Europa berechtigt:
- Vections firmeneigene Softwareplattformen, Lizenzen und professionelle Dienstleistungen – Algho-AI, Renderia und 3DFrame
- Vections firmeneigene Geräte und Lösungen für die Mensch-Maschine-Interaktion – Kioske, Touchpoints und Vor-Ort-/Edge-Geräte, einschließlich des innovativen Accessibility Systems