Vection Technologies unterzeichnet mehrjährigen Rahmenliefervertrag im Wert von rund 19,5 Mio. A$ mit einem Telekommunikationsanbieter

, einem führenden italienischen Anbieter von digitalen und Telekommunikationsdienstleistungen, einen Rahmenliefervertrag („Vertrag“) abgeschlossen.

RDS hat sich verpflichtet,

während der Laufzeit des Vertrags mit Produkten von Vection – insbesondere den Plattformen Algho AI und 3DFrame sowie der firmeneigenen Kiosk-, Touchpoint- und Appliance-Hardware von Vection –

Vertragsumsätze in Höhe von mindestens ca. 19,5 Mio. A$

zu erzielen

.