🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVection Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Vection Technologies
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vection Technologies unterzeichnet mehrjährigen Rahmenliefervertrag im Wert von rund 19,5 Mio. A$ mit einem Telekommunikationsanbieter

    Vection Technologies unterzeichnet mehrjährigen Rahmenliefervertrag im Wert von rund 19,5 Mio. A$ mit einem Telekommunikationsanbieter
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    WICHTIGSTE PUNKTE

     

    • Vection Technologies hat mit Retelit Digital Service S.p.A. („RDS“), einem führenden italienischen Anbieter von digitalen und Telekommunikationsdienstleistungen, einen Rahmenliefervertrag („Vertrag“) abgeschlossen.
    • RDS hat sich verpflichtet, während der Laufzeit des Vertrags mit Produkten von Vection – insbesondere den Plattformen Algho AI und 3DFrame sowie der firmeneigenen Kiosk-, Touchpoint- und Appliance-Hardware von Vection – Vertragsumsätze in Höhe von mindestens ca. 19,5 Mio. A$ zu erzielen.
    • RDS wurde im Rahmen des Vection Technologies Cloud & Digital Service Provider Program („VTCP“), Vections globalem Partnerprogramm, zum Tier-1-Partner („T1-Partner“) ernannt und ist berechtigt, die Produkte und Dienstleistungen der Vection-Gruppe an Endkunden sowie über sein Händlernetz in ganz Italien und Europa zu vermarkten.
    • Der Vertrag stärkt die Markteinführungsstrategie von Vection in Italien und auf den europäischen Märkten insgesamt durch einen etablierten Partner im Bereich digitale Dienste und Konnektivität.

     

    Sydney, Australien – 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Vection Technologies Ltd (ASX: VR1, OTC: VCTNY, FWB: S1X) („Vection“ oder „das Unternehmen“), ein auf Enterprise- und physische KI spezialisiertes Unternehmen, freut sich bekanntzugeben, dass es mit Retelit Digital Service S.p.A., einem führenden italienischen Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Konnektivitätsinfrastruktur, einen mehrjährigen Rahmenliefervertrag (den „Vertrag“) über den Vertrieb des firmeneigenen Technologieportfolios der Vection-Gruppe sowie ausgewählter Lösungen von Drittanbietern abgeschlossen hat.

     

    Einzelheiten der Transaktion

     

    Gemäß dem Vertrag wurde RDS im Rahmen des VTCP, Vections globalem Partnerprogramm, zum Tier 1 Cloud & Digital Service Provider („T1 CDSP“) ernannt und ist zur Vermarktung der folgenden Produkte und Dienstleistungen an Endkunden sowie über sein Händlernetz in ganz Italien und Europa berechtigt:

     

    • Vections firmeneigene Softwareplattformen, Lizenzen und professionelle Dienstleistungen – Algho-AI, Renderia und 3DFrame
    • Vections firmeneigene Geräte und Lösungen für die Mensch-Maschine-Interaktion – Kioske, Touchpoints und Vor-Ort-/Edge-Geräte, einschließlich des innovativen Accessibility Systems

     

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Vection Technologies unterzeichnet mehrjährigen Rahmenliefervertrag im Wert von rund 19,5 Mio. A$ mit einem Telekommunikationsanbieter VectionTechnologies_13-10-2026_DEPRcomWICHTIGSTE PUNKTE Vection Technologies hat mit Retelit Digital Service S.p.A. („RDS“), einem führenden italienischen Anbieter von digitalen und Telekommunikationsdienstleistungen, einen Rahmenliefervertrag …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     