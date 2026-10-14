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    Agentic AI Powers Telco Security at Software Mind’s 2026 Telco Days

    Can machines think—and make telecom networks safer? Telco Days 2026 gathers industry leaders online on November 6 to explore agentic AI, fraud defense and smarter monetization.

    Agentic AI Powers Telco Security at Software Mind’s 2026 Telco Days
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Software Mind will host the free online Telco Days 2026 conference on November 6 under the theme “Roadmap to Agentic AI and Safer Networks.”
    • The event runs from 9:00 a.m. to 5:30 p.m. CET, and all sessions will be available on demand afterward.
    • Speakers include representatives from Telefónica, Amdocs, IBM, Alianza, Next Mobile, ROCCO and Tallence.
    • ROCCO will present findings from a survey of more than 300 telecom leaders on AI investment, stalled pilots and how to achieve real returns.
    • Sessions will cover topics including AI-driven SMS fraud and defense, Software Mind’s Amplitiv Signaling Firewall, telecom charging, BSS monetization and network-orchestrated voice AI.
    • The opening keynote will be delivered by University of Warsaw professor Andrzej Dragan, exploring whether machines can think.



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