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    Prognose steigt erneut

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    UnitedHealth überrascht mit starken Zahlen – ist die Krise vorbei?

    UnitedHealth überrascht mit besser als erwarteten Quartalszahlen und hebt seine Gewinnprognose für 2026 bereits zum dritten Mal an.

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    Prognose steigt erneut - UnitedHealth überrascht mit starken Zahlen – ist die Krise vorbei?
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der US-Gesundheitsriese UnitedHealth Group hat im dritten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Vor allem die sinkenden Behandlungskosten zeigen, dass der angeschlagene Gesundheitskonzern bei seinem Sanierungskurs Fortschritte macht.

    Die Medical-Cost-Ratio sank auf 88,4 Prozent, nachdem sie im Vorjahresquartal noch bei 89,9 Prozent gelegen hatte. Analysten hatten laut FactSet mit 89,7 Prozent gerechnet. Damit gelang es UnitedHealth, seine medizinischen Ausgaben deutlich besser zu kontrollieren als erwartet.

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    Auch beim Gewinn überraschte der Konzern. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 4,69 US-Dollar und lag damit klar über der Analystenschätzung von 4,14 US-Dollar. Der Umsatz sank zwar leicht von 113,2 Milliarden auf 112,7 Milliarden US-Dollar, übertraf jedoch ebenfalls die Markterwartung von 111,3 Milliarden US-Dollar.

    UnitedHealth hebt Gewinnprognose zum dritten Mal an

    Angesichts der verbesserten Kostenentwicklung erwartet UnitedHealth für das Gesamtjahr 2026 nun einen bereinigten Gewinn von mindestens 20,50 US-Dollar je Aktie. Noch im Juli hatte das Management lediglich 19,50 bis 20 US-Dollar in Aussicht gestellt. Es ist bereits die dritte Prognoseanhebung in diesem Jahr.

    "Unsere Ergebnisse im dritten Quartal spiegeln die Disziplin und konsequente Umsetzung wider, die unsere Teams in sämtliche Geschäftsbereiche einbringen", erklärte Vorstandschef Stephen Hemsley.

    Hinter dem Konzern liegt eine schwierige Phase. Im Jahr 2025 hatten unerwartet hohe Behandlungskosten die Gewinne belastet und die Aktie zeitweise auf ein Fünfjahrestief gedrückt. Gleichzeitig sorgten regulatorische Unsicherheiten und steigende Ausgaben im staatlich geförderten Medicare-Geschäft für zusätzlichen Druck.

    Die UnitedHealth-Aktie sprang nach der Veröffentlichung der Zahlen zeitweise um fünf Prozent nach oben, gab ihre Gewinne jedoch wieder ab und schloss bei 377,76 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat die Aktie dennoch über 20 Prozent zugelegt.

    Analysten sehen weiteres Gewinnpotenzial

    Mizuho-Analystin Ann Hynes argumentierte, dass die bisherige Gewinnprognose bereits eine erneute Beschleunigung der medizinischen Kosten berücksichtige. Deshalb sehe sie beim Gewinn mehr Aufwärtspotenzial als Abwärtsrisiken.

    David Wagner, Aktienchef von Aptus Capital Advisors, verwies ebenfalls auf die verbesserte Kostenkontrolle. Das Management der medizinischen Ausgaben habe die Kostenquote spürbar gesenkt.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 338,4EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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