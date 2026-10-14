Altersvorsorgedepot im Vergleich: Anbieter und Konditionen im Überblick

Laptop mit Depotübersicht am Esstisch, wo Sparer Kosten und Fonds der Anbieter vergleichen

Foto: Mithilfe von KI generiert

Das Altersvorsorgereformgesetz hat im Frühjahr 2026 den Bundesrat passiert und öffnet zum 1. Januar 2027 die staatliche Förderung für ein Depot ohne Beitragsgarantie. Damit endet die Riester-Förderung samt Garantiepflicht: Einzahlungen und Zulagen fließen in einen zertifizierten Vertrag mit Fonds und ETFs.

Das Geld bleibt bis mindestens zum 65. Lebensjahr gebunden. Die Anbieterwahl legt Sparer also für Jahrzehnte fest, ein Altersvorsorgedepot-Vergleich vor dem ersten Euro ist leichter als ein Wechsel danach.

Welche Anbieter kommen für ein Altersvorsorgedepot infrage?

Banken, Broker und Fondsgesellschaften dürfen das Depot anbieten, sofern das Bundeszentralamt für Steuern den Vertrag zertifiziert hat. Die Zertifizierung steht unter Widerrufsvorbehalt, das Anwendungsschreiben des Finanzministeriums fehlt noch. Ein Standarddepot muss jeder Anbieter führen.

Ein staatliches Standardprodukt fehlt vorerst, weil die Verordnung für einen öffentlichen Träger aussteht. Produkte angekündigt haben die Deka der Sparkassen, Union Investment und DWS, dazu die Broker Trade Republic, Scalable Capital, Smartbroker+ und FlatexDegiro.

Die ING plant ein vorkonfiguriertes Depot Relax und ein Depot Aktiv für Selbstentscheider, Quirion will ohne Abschlussgebühren und Provisionen arbeiten. Für die Stiftung Warentest sind das Ankündigungen ohne vollständige Vertragsunterlagen, Tests folgen 2027.

Worin unterscheiden sich Gebühren, Anlageauswahl und Auszahlung?

Für das Standarddepot setzt das Gesetz einen Deckel von einem Prozent Effektivkosten im Jahr, Fondskosten eingeschlossen. Der Wert ist eine Obergrenze, kein Richtwert: Nach einer Rechnung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg zehrt schon der volle Deckel über Jahrzehnte einen großen Teil der Kapitalmarkterträge auf.

Das Produktinformationsblatt nennt die Summe aus Depotführung, laufender Fondsgebühr und Vertriebskosten. FlatexDegiro erstattet die ETF-Kosten im Standarddepot mindestens fünf Jahre und verlangt danach einen Bruchteil des Deckels. Die Standardvarianten der DWS liegen unter der Grenze, das Nicht-Standardprodukt Comfort darüber, weil der Deckel dort nicht gilt.

Scalable Capital übernimmt die laufenden ETF-Kosten nur im ersten Jahr, Smartbroker+ drei Jahre. Trade Republic berechnet weder Depotführung noch Sparplangebühren, bietet ETFs ohne Produktkosten und führt Sparpläne gesammelt zur Schlussauktion aus, ohne Spanne zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Bei Premium-Modellen mit Betreuung und Provisionsberatung rät die Verbraucherzentrale zur genauen Kostenprüfung.

Das Standarddepot kombiniert zwei Fonds unterschiedlicher Risikoklassen, etwa Welt-Aktien und Staatsanleihen, und schichtet mit dem Alter voreingestellt in den sicheren Baustein um. Selbstentscheider wählen aus einer gesetzlichen Positivliste breit streuender Aktien-ETFs, etwa auf den MSCI ACWI IMI oder den FTSE All-World; Einzeltitel und spekulative Produkte sind bisher nicht vorgesehen.

Die Auszahlung beginnt frühestens mit dem Mindestalter und spätestens fünf Jahre danach, als Leibrente oder Auszahlplan bis mindestens zum 85. Lebensjahr. Einen Teil des Kapitals dürfen Sparer vorab entnehmen. Der Auszahlplan endet zum vereinbarten Termin, die Leibrente zahlt lebenslang.

Für wen lohnt sich die Bindung bis zur Rente?

Wer 1.800 Euro im Jahr einzahlt, erhält die volle Grundzulage; kleinere Beiträge fördert der Staat anteilig, schon ein geringer Mindestbeitrag genügt. Dazu kommen eine Kinderzulage je Kind und ein Bonus für junge Berufseinsteiger. Einzahlen dürfen erstmals auch Selbstständige, Ehepartner von Berechtigten sind mittelbar förderberechtigt.

Am meisten gewinnt, wer früh beginnt, Kinder hat und im Ruhestand einen niedrigen Steuersatz erwartet. Im Alter unterliegt die Rente aus dem geförderten Depot dem persönlichen Grenzsteuersatz; im freien Depot greift die Abgeltungsteuer, bei Aktienfonds mit Teilfreistellung. Die Verbraucherzentrale hält ein ungefördertes ETF-Depot in manchen Fällen für interessanter.

Die Förderung ist in vielen Fällen zurückzuzahlen, wenn Sparer vor dem Mindestalter entnehmen oder das Depot an andere als den Ehegatten vererben. Bestehende ETF-Positionen lassen sich nicht übertragen: Sie müssten verkauft, die Gewinne versteuert und der Erlös neu eingezahlt werden.

Riester-Altverträge sollten Sparer nicht kündigen. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, sie beitragsfrei zu stellen oder förderunschädlich in das neue Depot zu überführen; kurz vor der Rente ist Abwarten ratsam. Garantieprodukte bleiben zugelassen, mit vorsichtigerer Anlage und geringeren Renditechancen; die Versicherungswirtschaft verweist auf Wertverluste eines Depots ohne Garantie in Schwächephasen.

Beiträge oberhalb der Förderhöchstgrenze bringen keine weitere Zulage, die Bindung gilt aber für jeden eingezahlten Euro. Wer mehr sparen kann, legt den Rest frei an.

Was kostet ein Anbieterwechsel?

In den ersten fünf Vertragsjahren dürfen alter und neuer Anbieter für die Übertragung jeweils bis zu 150 Euro verlangen, danach kostet der Wechsel nichts. Erhöht ein Anbieter die Kosten, dürfen Sparer jederzeit gebührenfrei wechseln.

Ob das Auslaufen einer Gratis-Aktion als Kostenerhöhung gilt und das Wechselrecht auslöst, hält Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg für ungeklärt. Die Konditionen nach Ablauf sollten deshalb schon beim Abschluss feststehen.

Den Ausschlag gibt weniger die Ankündigung zum Start als der Vertrag im zehnten Jahr, wenn Erstattungen ausgelaufen sind und der Wechsel nichts kostet. Zeit für diese Prüfung bleibt: Die Zulage für 2027 gibt es nach Angaben der Stiftung Warentest auch bei einem Abschluss Ende 2027.

Hinweis: Unser Redakteur wurde bei diesem Beitrag durch KI unterstützt.