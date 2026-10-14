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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    DAX sucht seine Richtung – Gute Quartalszahlen reichen nicht mehr aus

    Der DAX wird zur Handelseröffnung bei rund 25 330 Punkten erwartet.

    Die Anleger haben die Quartalszahlen der großen US-Banken inzwischen eingeordnet und kommen zu einem ernüchternden Ergebnis: Die Zahlen waren gut, aber nicht gut genug, um weitere Kurssteigerungen zu rechtfertigen. Die anfänglichen Gewinne bei JPMorgan, Goldman Sachs und Co. wurden deshalb wieder abverkauft.

    Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Halbleiterausrüster ASML. Trotz solider Geschäftszahlen konnte Ausblick nicht überzeugen. Die Skepsis gegenüber den hohen Bewertungen im Technologiesektor wächst. Besonders die milliardenschweren Investitionsprogramme der Hyperscaler werden zunehmend kritisch hinterfragt. Die Anleger wollen nicht mehr nur wissen, wie viel Geld in KI investiert wird, sondern wann sich diese Investitionen tatsächlich auszahlen. Die Berichtssaison entwickelt sich damit zunehmend zur Stunde der Wahrheit für die KI-Euphorie.

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    Etwas Unterstützung liefern die besser als erwartet ausgefallenen chinesischen Handelsdaten und ein geringerer Anstieg der Verbraucherpreise. Die grundlegenden Belastungsfaktoren bleiben allerdings bestehen: hohe Energiepreise und attraktive Staatsanleiherenditen. Erste große Vermögensverwalter beginnen bereits, Kapital aus Aktien abzuziehen und in US-Staatsanleihen umzuschichten. Aus der bisherigen Konkurrenz zwischen Aktien und Anleihen könnte damit zunehmend eine echte Verschiebung der Kapitalströme werden.

    Für die Aktienmärkte wäre das ein gefährlicher Paradigmenwechsel. Wenn selbst gute Unternehmenszahlen keine Käufer mehr anlocken und gleichzeitig Staatsanleihen attraktive Renditen bieten, wird die Luft für weitere Kurssteigerungen dünner. Neue Impulse könnten heute die US-Verbraucherpreise und der Konjunkturbericht der Fed liefern. Für den DAX zeichnet sich zunächst eine Handelsspanne zwischen 25 250 und 25 500 Punkten ab.


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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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