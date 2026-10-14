DAX sucht seine Richtung – Gute Quartalszahlen reichen nicht mehr aus

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Halbleiterausrüster ASML. Trotz solider Geschäftszahlen konnte Ausblick nicht überzeugen. Die Skepsis gegenüber den hohen Bewertungen im Technologiesektor wächst. Besonders die milliardenschweren Investitionsprogramme der Hyperscaler werden zunehmend kritisch hinterfragt. Die Anleger wollen nicht mehr nur wissen, wie viel Geld in KI investiert wird, sondern wann sich diese Investitionen tatsächlich auszahlen. Die Berichtssaison entwickelt sich damit zunehmend zur Stunde der Wahrheit für die KI-Euphorie.

Die Anleger haben die Quartalszahlen der großen US-Banken inzwischen eingeordnet und kommen zu einem ernüchternden Ergebnis: Die Zahlen waren gut, aber nicht gut genug, um weitere Kurssteigerungen zu rechtfertigen. Die anfänglichen Gewinne bei JPMorgan, Goldman Sachs und Co. wurden deshalb wieder abverkauft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Etwas Unterstützung liefern die besser als erwartet ausgefallenen chinesischen Handelsdaten und ein geringerer Anstieg der Verbraucherpreise. Die grundlegenden Belastungsfaktoren bleiben allerdings bestehen: hohe Energiepreise und attraktive Staatsanleiherenditen. Erste große Vermögensverwalter beginnen bereits, Kapital aus Aktien abzuziehen und in US-Staatsanleihen umzuschichten. Aus der bisherigen Konkurrenz zwischen Aktien und Anleihen könnte damit zunehmend eine echte Verschiebung der Kapitalströme werden.

Für die Aktienmärkte wäre das ein gefährlicher Paradigmenwechsel. Wenn selbst gute Unternehmenszahlen keine Käufer mehr anlocken und gleichzeitig Staatsanleihen attraktive Renditen bieten, wird die Luft für weitere Kurssteigerungen dünner. Neue Impulse könnten heute die US-Verbraucherpreise und der Konjunkturbericht der Fed liefern. Für den DAX zeichnet sich zunächst eine Handelsspanne zwischen 25 250 und 25 500 Punkten ab.



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