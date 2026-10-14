Huthis treffen Aramco-Zentrale – und Hormus wird jetzt noch gefährlicher

Eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition soll Energie-Terminals und Treibstoffreserven der Huthis angegriffen haben. Zuvor hatten die Huthis den Hauptflughafen von Riad attackiert. Bei weiteren Angriffen wurde laut Bloomberg auch der Hauptsitz des Ölkonzerns Saudi Aramco in Dhahran getroffen. Damit wächst für den Ölmarkt nicht nur das Risiko für die Förderung, sondern vor allem für die sichere Ausfuhr aus der Region.

Der Ölpreis steigt erneut, nachdem sich die Lage im Nahen Osten an mehreren Fronten verschärft hat. Brent kletterte am Mittwoch über 106 US-Dollar je Barrel, West Texas Intermediate näherte sich 95 US-Dollar. Laut Reuters erklärten iranische Regierungsvertreter, die Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus mit neuen Taktiken weiter intensivieren zu wollen. Gleichzeitig eskalieren die Kämpfe zwischen Saudi-Arabien und den vom Iran unterstützten Huthis im Jemen.

Besonders kritisch bleibt die Straße von Hormus. Das United States Central Command, kurz CENTCOM, also das für den Nahen Osten zuständige US-Zentralkommando, wies iranische Behauptungen zurück, Teheran kontrolliere die Meerenge und könne sich nähernde US-Kriegsschiffe versenken. CENTCOM erklärte stattdessen, dass "amerikanische Streitkräfte und regionale Partner die Straße von Hormus eindeutig kontrollieren". Parallel nehmen die Angriffe auf Tanker zu, während sich bereits mehr Supertanker vom Persischen Golf abwenden.

Morgan Stanley reagiert inzwischen auf die verschärfte Lage. Die Bank hob ihre Brent-Prognose für das vierte Quartal 2026 von 100 auf 105 US-Dollar je Barrel und für das erste Quartal 2027 von 95 auf 100 US-Dollar an. Die Analysten schreiben: "Die Rohölexporte gehen weiter, doch die Unsicherheit in diesem Bereich bleibt hoch." Genau darin liegt das Risiko: Selbst wenn weiterhin Öl fließt, können Angriffe auf Tanker, Energieinfrastruktur und zentrale Transportrouten die Risikoprämie weiter nach oben treiben.

Zusätzlichen Druck bringt die politische Dimension. Berichten zufolge soll Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu US-Präsident Donald Trump zu neuen Angriffen auf den Iran gedrängt haben; Netanjahu dementierte diese Darstellung. Gleichzeitig deutet Teheran an, den Ölmarkt gezielt als Hebel einsetzen zu können. Für Anleger bleibt damit ein explosives Gemisch aus gefährdeten Tankerrouten, Angriffen auf Energieinfrastruktur und einer Straße von Hormus, die erneut zum entscheidenden Nadelöhr des globalen Ölmarkts wird.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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