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    KI-Sicherheit im Fokus

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    250 Millionen US-Dollar: Nvidia verfolgt einen brisanten KI-Plan

    Nvidia stellt für Großbritanniens KI-Forschung 250 Millionen US-Dollar bereit. Der Konzern will KI-Systeme sicherer machen und die Recheninfrastruktur stärken.

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    KI-Sicherheit im Fokus - 250 Millionen US-Dollar: Nvidia verfolgt einen brisanten KI-Plan
    Foto: Andrej Sokolow/dpa

    Der amerikanische Chipkonzern Nvidia stellt über fünf Jahre Rechenleistung im Wert von 250 Millionen US-Dollar für die Forschung an sicheren KI-Systemen in Großbritannien bereit. Damit will das Unternehmen die Entwicklung und Absicherung leistungsfähiger künstlicher Intelligenz vorantreiben.

    Die Zusage entspricht einem jährlichen Volumen von 50 Millionen US-Dollar. Ein Großteil der Ressourcen soll der britischen Forschungslandschaft insgesamt zugutekommen. Einen Teil erhalten das British Open-Ended Learning and Discovery Lab (BOLD), das Science of Fundamental AI Research Lab (SOFAIR) und das Imperial College London.

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    Nvidia-Chef Huang sieht Sicherheit als Schlüssel

    "KI-Fähigkeiten und Sicherheit müssen Hand in Hand voranschreiten", erklärte Nvidia-Chef Jensen Huang. Mit der Unterstützung wolle der Konzern britischen Forschern ermöglichen, Schutzmechanismen für zunehmend leistungsfähige KI-Systeme zu entwickeln, zu testen und zu verbessern.

    Auch die britische Regierung begrüßt die Zusage. KI-Minister Kanishka Narayan sieht darin eine Bestätigung der Forschungsstärke des Landes. Die zusätzliche Rechenleistung soll britischen Innovatoren helfen, ihre Ideen umzusetzen und eine sichere, eigenständige KI-Entwicklung voranzutreiben.

    Wirtschaftsminister Jonathan Reynolds betonte ebenfalls die Bedeutung vertrauenswürdiger KI. Die Unterstützung werde Forschern helfen, neue Erkenntnisse zu gewinnen und die Technologie sicher einzusetzen.

     

    Fokus auf autonome KI und Robotik

    Im Mittelpunkt stehen sogenannte agentische KI-Systeme. Diese können eigenständig Aufgaben bearbeiten, Entscheidungen treffen und auf ihre Umgebung reagieren. Die Forschung soll unter anderem sichere KI-Agenten, den Schutz offener Modelle und die Abwehr realer Bedrohungen untersuchen.

    BOLD arbeitet unter Leitung der Universität Oxford an KI-Systemen, die lernen, sich anpassen und mit Menschen zusammenarbeiten. SOFAIR unter Leitung des University College London erforscht offene KI-Architekturen und leichter zugängliche Entwicklungsansätze. Das Imperial College London konzentriert sich unter anderem auf Sicherheitskonzepte für Robotik und physische KI.

    Die Rechenleistung soll über in Großbritannien ansässige Cloud-Partner von Nvidia bereitgestellt werden. Die Infrastruktur bleibt im Vereinigten Königreich. Damit will der Konzern zugleich die heimische Rechenkapazität stärken. Die Auswahl der Anbieter sowie technische und kommerzielle Details stehen noch aus.

    Die Initiative baut auf Nvidias bisheriger Zusammenarbeit mit britischen Forschungseinrichtungen auf. Dazu gehört auch der Supercomputer Isambard-AI der Universität Bristol, der mit Grace-Hopper-Superchips von Nvidia betrieben wird.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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