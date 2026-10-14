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    JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Neutral'

    JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Neutral'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 715 Pence belassen. Die seit Anfang Juli um mehr als 65 Prozent gestiegenen Kerosinpreise in Europa bärgen für das Jahr 2027 Ertragsrisiken für die Fluggesellschaften, schrieb Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine 2027er Ergebnisprognosen (Ebit) für die Unternehmen im Schnitt um rund 25 Prozent reduziert, wobei die Senkungen bei den Netzwerk-Fluglinien aufgrund ihrer geringeren Treibstoffsensibilität geringer ausfielen. Sollten die Treibstoffpreise auf hohem Niveau bleiben, sei mit weiteren Kürzungen der Flugkapazitäten zu rechnen. Er sieht IAG strukturell am besten aufgestellt, um das aktuelle Umfeld zu meistern, und mit den besten Chancen auf Gewinnwachstum im kommenden Jahr./edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 23:05 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 8,026EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Harry J Gowers
    Analysiertes Unternehmen: EASYJET
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 7,15
    Kursziel alt: 7,15
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m




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