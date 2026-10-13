Glyphosatcausa in den USA nähert sich dem Abschluss!

Trotz des für Bayer vorteilhaften Urteils des obersten US-Gerichtshofs begleiten die Klagen gegen den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Round-up den Konzern weiterhin. Am 25. Juni entschied der Supreme Court im Fall Durnell mit sieben zu zwei Stimmen, dass Klagen nach dem Recht einzelner Bundesstaaten keine Krebswarnung auf dem Etikett erzwingen können, die über die von der US-Umweltbehörde EPA genehmigte Kennzeichnung hinausgeht. Seit dem Jahreshoch bei knapp 54 Euro Anfang Juli, wenige Tage nach dem wegweisenden Urteil in Washington, hat die Aktie jedoch einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben. Für Anleger stellt sich daher die Frage, ob die Aktienbewegung nur einer kurzen Verschnaufpause dient oder die Kursfantasie vorerst ausgereizt ist.

Die Schwächephase der Bayer-Aktie, die seit dem Allzeithoch am 13. April 2015 bei 144,12 Euro andauerte, hat sich inzwischen in eine Kurserholung gewandelt. Nach dem letzten Test der Unterstützung bei 18,375 Euro infolge des Kurseinbruchs am Liberation-Day (Anfang April 2025) stieg der Aktienkurs deutlich an. Vom Tief bei 18,375 Euro am 7. April 2025 erhöhte sich der Kurs zeitweise um 193 Prozent auf 53,92 Euro und stabilisierte sich auf diesem hohen Niveau. Die Zahlen zum 2. Quartal vom 4. August 2026 führten nicht zu einem nachhaltigen Ausbruch des Chartbilds nach oben. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass der Aktienkurs den leichten Rücksetzer auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 42,52 Euro vom 8. Oktober 2026 überwunden hat und in naher Zukunft fester notieren könnte. Die Aktie liegt etwa 17 Prozent unter dem Mehrjahreshoch von 53,92 Euro, jedoch deutlich über dem Jahrestief von 32,96 Euro vom 2. Juni 2026. Im Zuge des deutlichen Aufwärtsschubs im Juni und Juli 2026 wurde zunächst die 200-Tage-Linie überwunden. Entscheidend wäre daher ein nachhaltiger Anstieg über 45,49 Euro, wodurch sich das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern würde. Fortschritte beim Glyphosatvergleich, positive Unternehmensmeldungen und weitere Käufe nach der bisherigen Erholung könnten einen Test der 50,00-Euro-Marke zur Folge haben.

Bayer AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Nach einem leichten Rückgang ab dem 29. September 2026 bis zur 200-Tage-Linie hat sich der Aktienkurs anschließend etwas erholt. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JZ06WF) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Bayer AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,82 profitieren. Das Ziel sei bei 51,92 Euro angenommen (1,82 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 39,04 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,67 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Fazit Strategie für steigende Kurse WKN: JZ06WF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,11 – 1,12 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 33,09 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 33,09 Euro akt. Kurs Basiswert: 44,15 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,82 Euro Hebel: 3,82 Kurschance: + 62 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

Spotlight Update: Vonovia Die am 2. September 2026 vorgestellte Short-Idee, mit der WKN JZ71S5 auf eine fallende Aktie von Vonovia zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Short notiert am 13. Oktober 2026 zum Geldkurs von 0,75 Euro und lag mit 53 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 0,70 Euro nachziehen.

Vonovia SE (Tageschart in Euro)

Interessenkonflikt

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