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    Von Mini bis Maxi

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    Jackery stellt Mini-Powerstation Explorer 100D vor und startet Verkauf der neuen erweiterbaren Plus-Serie

    DÜSSELDORF, Deutschland, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Jackerys neues Powerstation-Portfolio ist ab sofort verfügbar. Neben der auf der IFA vorgestellten Plus-Serie erweiterbarer Powerstations bringt der führende Anbieter portabler Energielösungen auch eine neue Mini-Version fürs Handgepäck auf den Markt: den Explorer 100D. Gemeinsam mit den skalierbaren Explorer 1000 Plus v2, Explorer 2000 Plus v2 und Explorer 3600 Plus deckt Jackery damit mobile Energiebedürfnisse vom Rucksack bis zur autarken Stromversorgung mit bis zu 21,5 kWh ab. Über alle Leistungsklassen hinweg steht dabei Jackerys „Safety First"-Ansatz mit langlebiger Akkutechnologie und intelligenten Schutzmechanismen im Fokus. 

    Jackery Explorer Plus-Series I Jackery

    Zum Marktstart reduziert Jackery bis einschließlich 3. November die Preise aller Neuheiten: Der Explorer 100D ist für 89 statt 129 Euro erhältlich, die neuen Plus-Modelle starten bei 649 Euro.

    Handliche Energiereserve: Explorer 100D für Notebook, Smartphone & Co.

    Der neue Explorer 100D bietet als LiFePO4-Powerstation im Powerbank-Format 96 Wh Kapazität und bis zu 158 Watt Ausgangsleistung. Im Jackery-typischen Design ist er mit 850 Gramm zwölf Prozent leichter und 14 Prozent kleiner als sein Vorgänger, bietet aber gleich zwei USB-C-Anschlüsse mit bis zu 140 Watt Schnellladeleistung, die auch leistungsstarke Notebooks zügig mit Energie versorgen.

    Der langlebige Akku erreicht 3.000 Ladezyklen bei mindestens 80 Prozent Restkapazität. Flugtauglich, mit integriertem Tragegriff und optional über Jackerys mobile Solarmodule mit 40 oder 100 Watt aufladbar, eignet sich der Explorer 100D bestens für Reisen, mobiles Arbeiten und Outdoor-Aktivitäten.

    Drei Größen, flexibel erweiterbar: Plus-Serie startet zum Early-Bird-Preis ab 649 Euro

    Für alle, die mehr Kapazität und klassische 230-Volt-Ausgänge benötigen, startet gleichzeitig die neue Generation der Plus-Serie. Ihr gemeinsamer Ansatz: Nutzende können die Kapazität bei steigendem Energiebedarf über zusätzliche Battery Packs flexibel erweitern.

    Den Einstieg bildet der nur 10,8 Kilogramm leichte Explorer 1000 Plus v2 mit 1.024 Wh Kapazität, 1.800 Watt Dauerleistung und einer Erweiterbarkeit mit bis zu fünf Battery Packs à 2 kWh auf bis zu 11 kWh. Besonders leistungsstark, aber kleiner und leichter als sein Vorgänger, eignet sich das Energiebündel besonders für Roadtrips, Camping mit Zelt und mobiles Arbeiten. 

    Der Explorer 2000 Plus v2 bietet 2.048 Wh und 2.400 Watt und lässt sich auf bis zu 12 kWh ausbauen. Dank seiner Power und vielfältiger Anschlüsse – drei AC-Steckdosen, zwei USB-C-Ports, einen USB-A-Anschluss sowie einen 12-Volt-Ausgang – empfiehlt sich das Modell gerade in Kombination mit Jackerys SolarSaga Modulen für autarke Reisen und als Notstromversorgung zu Hause. 

    Für einen besonders hohen Energiebedarf kombiniert der rollbare Explorer 3600 Plus 3.584 Wh Kapazität mit 3.600 Watt Dauerleistung und einer Skalierbarkeit auf 21,5 kWh. Trotz seiner Leistung bleibt er mit 35 Kilogramm, integrierten Rollen und Teleskopgriff mobil – ob off-grid, im Handwerk oder auf der Baustelle.

    Alle drei Modelle folgen Jackerys „Safety First"-Prinzip und setzen auf langlebige LiFePO4-Akkus mit bis zu 6.000 Ladezyklen, intelligentes Batteriemanagement und umfangreiche Schutzmechanismen. Die Plus-v2-Modelle nutzen zudem Jackerys Cell-to-Body-Architektur für noch mehr Stabilität und Robustheit im kompakteren Format. Eine USV-Funktion mit nur 10 Millisekunden Umschaltzeit sorgt bei Stromausfällen für eine nahezu unterbrechungsfreie Stromversorgung.

    Marktstart mit Early-Bird-Rabatten

    Alle vier Modelle sind ab heute deutschlandweit erhältlich. Im Jackery Onlineshop erwarten Interessierte bis einschließlich 3. November besondere Early-Bird-Rabatte. So gibt es das kleinste Energiebündel, den Explorer 100D, für nur 89 statt 129 Euro, den Explorer 1000 Plus v2 für günstige 649 statt 799 Euro und den Explorer 2000 Plus v2 für 999 statt 1.349 Euro. Der Kraftprotz Explorer 3600 Plus startet für 1.799 statt 2.399 Euro.

    Auch die Erweiterungsakkus sind im Aktionszeitraum reduziert: Das mit Explorer 1000 Plus v2 und Explorer 2000 Plus v2 kompatible Battery Pack 2000 kostet 749 statt 999 Euro, ein Battery Pack 3600 liegt bei 1.199 statt 1.599 Euro.

    Pressekontakt:
    PR KONSTANT
    Nadine Konstanty
    www.konstant.de
    Tel.: +49 211 73063360
    Mail: nadine@konstant.de

    Jackery - Sustainable Power for Your Life

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    PR Newswire (dt.)
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