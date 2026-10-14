JEFFERIES stuft ASML auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Hold" mit einem Kursziel von 1650 Euro belassen. Das dritte Quartal entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb Janardan Menon am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Chipindustrie-Ausrüsters mit angehobenem Ausblick. Die geplante Steigerung der Kapazität sei positiv, dies habe man aber bereits erwartet. Er geht davon aus, dass die Bewertungskennzahlen von ASML und der Branche zyklisch weiter sinken werden, was das Kurspotenzial nach oben begrenzen dürfte./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 1.540EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1650

Kursziel alt: 1650

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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