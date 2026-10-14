JEFFERIES stuft ASML auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Hold" mit einem Kursziel von 1650 Euro belassen. Das dritte Quartal entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb Janardan Menon am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Chipindustrie-Ausrüsters mit angehobenem Ausblick. Die geplante Steigerung der Kapazität sei positiv, dies habe man aber bereits erwartet. Er geht davon aus, dass die Bewertungskennzahlen von ASML und der Branche zyklisch weiter sinken werden, was das Kurspotenzial nach oben begrenzen dürfte./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 1.540EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1650
Kursziel alt: 1650
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1650
Kursziel alt: 1650
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