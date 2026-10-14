BERNSTEIN RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan von 2886 auf 3004 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Aromenhersteller habe im dritten Quartal ein starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Victoria Nice in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027 nach oben./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 21:19 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 03:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 4.107EUR auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Victoria Nice

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3004

Kursziel alt: 2886

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

