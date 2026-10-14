BERNSTEIN RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Givaudan von 2886 auf 3004 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Aromenhersteller habe im dritten Quartal ein starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Victoria Nice in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027 nach oben./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 21:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 21:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 4.107EUR auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Victoria Nice
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 3004
Kursziel alt: 2886
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Victoria Nice
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 3004
Kursziel alt: 2886
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte