Goldpreis: Fed macht Hoffnung – doch heute wartet der nächste Härtetest

Ein Hoffnungssignal der US-Notenbank hat den Goldpreis kurzeitig stabilisiert – doch die Zinsgefahr bleibt bestehen. Laut Bloomberg stieg der Goldpreis am Mittwochmorgen im asiatischen Handel um 0,1 Prozent auf 4.163,82 US-Dollar je Feinunze. In den beiden Sitzungen zuvor hatte das Edelmetall insgesamt 0,8 Prozent verloren.

Aktuell notiert der Goldpreis wieder leicht im Minus. Derzeit kostet eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) 4.147,81 US-Dollar (10:11 Uhr MESZ).



Für Entlastung sorgte John Williams, Präsident der New Yorker Fed. Er hält eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr für angemessen. Für 2027 sieht er jedoch derzeit keinen Bedarf für zusätzliche Erhöhungen. Nach seinen Äußerungen gaben die Renditen von US-Staatsanleihen leicht nach. Das stützt Gold, da das Edelmetall keine Zinsen abwirft und üblicherweise von einem niedrigeren Zinsniveau profitiert.



Die 90-Prozent-Wette bleibt bestehen



Von einer Entwarnung sind die Märkte dennoch entfernt. Die Fed hatte im September erstmals seit 2023 die Zinsen angehoben. Für die Sitzung im Oktober preisen Händler am Swap-Markt nur eine geringe Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erhöhung ein. Für Dezember liegt sie dagegen bei rund 90 Prozent. Die am heutigen Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten könnten neue Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung liefern.



Zusätzlichen Druck bringt der Ölmarkt. Neue Angriffe im Nahen Osten bedrohen die Energieversorgung und haben die Ölpreise in die Höhe getrieben. Brent kostete mehr als 106 US-Dollar je Barrel. Teurere Energie könnte die Inflation anheizen und damit Argumente für höhere Zinsen liefern.



Warum Gold den Verkäufen standhält



Trotz umfangreicher Verkäufe trendfolgender Fonds hat sich Gold zuletzt nur wenig bewegt. Daniel Ghali, Leiter der Metallanalyse bei der Deutschen Bank, führt dies auf eine robuste physische Nachfrage zurück, die algorithmische Verkäufe ausgleicht. Privatanleger hielten sich derzeit zurück.



Silber stieg ebenfalls zeitweise um 0,1 Prozent auf 59,20 US-Dollar, fiel dann jedoch wieder um mehr als ein Prozent auf 58,87 US-Dollar. Platin blieb unverändert, Palladium legte zu.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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