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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies senkt Swiss Re auf 'Underperform' - Ziel 110 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft Swiss Re auf Underperform herab
    • Kursziel für Swiss Re von 130 auf 110 Franken gesenkt
    • Preisdruck dürfte Swiss-Re-Einnahmen deutlich belasten
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Swiss Re auf 'Underperform' - Ziel 110 Franken
    Foto: Ennio Leanza - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 110 Franken gesenkt. Die Preise im Rückversicherungsgeschäft gerieten zunehmend unter Druck, wobei sich der Preisrückgang sogar noch beschleunigen dürfte, schrieb Philip Kett in seiner Neubewertung vom Dienstag. Die Markterwartungen unterschätzten die negativen Auswirkungen auf die Einnahmen des Rückversicherungskonzerns deutlich. Zwar böten Aktienrückkäufe eine gewisse Unterstützung, doch dürfte die im Vergleich zur Konkurrenz schwächere Erfolgsbilanz von Swiss Re zunehmend auf die Bewertung der Aktie drücken. Dieser Nachteil spiegele sich in der derzeitigen Bewertung noch nicht ausreichend wider./rob/AWP/ajx/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 154,4 auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Swiss Re zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,5894. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,57CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 130,00CHF was eine Bandbreite von -29,44 %/-16,61 % bedeutet.


    Rating: Underperform
    Analyst:
    Kursziel: 110 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00CHF, was einem Rückgang von -24,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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