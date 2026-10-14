Jefferies senkt Swiss Re auf 'Underperform' - Ziel 110 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 154,4 auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Swiss Re zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,5894. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,57CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 130,00CHF was eine Bandbreite von -29,44 %/-16,61 % bedeutet.