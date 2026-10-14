JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci vor Quartalszahlen von 142 auf 139 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Bau- und Infrastrukturkonzerns dürfte angesichts gestiegener Zinsen und Treibstoffpreise kaum Entlastung gebracht haben, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch sehe er Vinci nun positiver, da erhebliche Risiken bereits eingepreist seien./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 107,4EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 139

Kursziel alt: 142

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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