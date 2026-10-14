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    Besonders beachtet!

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    PNE Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 14.10.2026

    Kursbewegung von -7,45 % bei PNE am 14.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - PNE Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 14.10.2026
    Foto: PNE AG

    PNE AG ist ein Projektentwickler für Wind- und Solarparks an Land und auf See, inkl. Betriebsführung und Stromvermarktung. Fokus auf Full-Service-Wertschöpfungskette von Planung bis Betrieb, zunehmend als IPP mit eigenem Bestand. Konkurrenz: Encavis, Energiekontor, Ørsted, RWE Renewables. USP: Offshore-Expertise, breites Tech-Portfolio, Pipeline und IPP-Strategie („Clean Energy Solutions Provider“).

    PNE Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 14.10.2026

    Bei PNE geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -7,45 % nach und notiert bei 5,9600. Der Kursrückgang der PNE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,95 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,45 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei PNE abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -42,21 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,64 %. Im Jahr 2026 gab es für PNE bisher ein Minus von -39,47 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,45 % geändert.

    PNE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,04 %
    1 Monat -15,64 %
    3 Monate -42,21 %
    1 Jahr -49,00 %
    Stand: 14.10.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur PNE Aktie

    Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 457,83 Mio.EUR € wert.

    PNE senkt Ergebnisprognose für 2026 stark


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    PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Energiekontor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,21 %. Nordex notiert im Minus, mit -1,20 %. RWE notiert im Minus, mit -0,84 %.

    Die Aktie von PNE erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -16,53 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,04 %, über 10 Jahre bei 13,26 %.

    PNE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PNE

    -7,49 %
    -12,54 %
    -14,60 %
    -41,63 %
    -48,75 %
    -50,32 %
    -14,13 %
    +193,36 %
    +106,19 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG
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