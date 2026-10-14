Hitachi-Scroll-Kompressor feiert eigenständiges Debüt und stärkt damit seine Präsenz in Europa

NÜRNBERG, Deutschland, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Hitachi Scroll-Kompressoren werden erstmals eigenständig auf der Chillventa 2026 präsentiert, die vom 13. bis 15. Oktober stattfindet. Auf der Stand 1-637 im Messezentrum Nürnberg (NürnbergMesse), präsentiert Hitachi Scroll Compressor Wärmepumpenkompressorlösungen, die mit den Kältemitteln R-290 und R-454C kompatibel sind, sowie Kompressortechnologien für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich des Wärmemanagements. Die Markteinführung unterstreicht das Engagement von Hitachi Scroll Compressor auf dem europäischen Markt und die Absicht, die Zusammenarbeit mit Industriepartnern in der gesamten Region weiter zu verstärken.

Während Europa seine Energiewende vorantreibt, die zunehmende Verbreitung von Wärmepumpen, sich weiterentwickelnde Vorschriften für Kältemittel und die steigende Nachfrage nach Lösungen mit niedrigerem GWP verändern die HLK-Branche grundlegend. Die Hersteller suchen nach Kompressortechnologien, die den sich ändernden Anforderungen an Kältemittel gerecht werden und gleichzeitig die Systemleistung, Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit gewährleisten. Als Reaktion darauf entwickelt Hitachi Scroll-Kompressoren weiterhin Kompressortechnologien für verschiedene Kältemittel und Systemarchitekturen, um den Kunden mehr Optionen zu bieten, wenn sie ihr Produktportfolio anpassen, um den sich wandelnden Markt- und gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Wärmepumpenlösungen für sich wandelnde Anforderungen an Kältemittel

Ein besonderes Highlight auf der Chillventa 2026 ist der Gleichstrom-Inverter-Kompressor von Hitachi, der für Wärmepumpenanwendungen bei niedrigen Umgebungstemperaturen unter Verwendung von R-290 entwickelt wurde. R-290 ist ein natürliches Kältemittel mit einem GWP100 (Treibhauspotenzial über einen Zeitraum von 100 Jahren) von 0,02, was deutlich unter dem vieler herkömmlicher Kältemittel liegt. Die Lösung eignet sich hervorragend für Wärmepumpenanwendungen im Wohn- und Gewerbebereich und erweitert damit Hitachis Kompressorangebot für Hersteller, die Systeme auf Basis von Kältemitteln mit niedrigerem GWP entwickeln.