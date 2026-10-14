Porsche AG mit neuer Strategie

Discount-Strategie mit 11,5 Prozent Puffer (März) Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PK1AVH7 generiert beim Kaufpreis von 37 Euro eine Rendite von 3 Euro oder 20,5 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 19.3.27 zumindest auf Höhe des Caps von 40 Euro schließt. Andernfalls erfolgt eine Aktienlieferung.

Die Porsche AG (DE000PAG9113) setzt nach dem Gewinneinbruch auf weniger Volumen und mehr Exklusivität. Mit der am 7.10. vorgestellten Strategie „Sportwagenschmiede ’35“ will CEO Leiters die Gewinnschwelle auf unter 200.000 verkaufte Autos senken. Teurere Modelle und ein größeres Individualisierungsangebot sollen den Ertrag je Fahrzeug steigern. Dafür plant Porsche rund 20 Prozent weniger Modellvarianten und prüft ein SUV oberhalb des Cayenne. Eine Mittelmotor-Supersportwagenplattform soll eine Baureihe oberhalb des 911 ermöglichen. Zugleich sollen die Managementpositionen und Personalkosten sinken. Die Zusammenarbeit mit Audi wird ausgebaut. Mittelfristig peilt Porsche 41 bis 45 Mrd. Euro Umsatz und eine operative Marge von 10 bis 15 Prozent an, aktuell erwartet der Konzern eher das untere Ende der Renditespanne. Wer den defensiven Einstieg in diesen Pure Play aus dem Volkswagen-Konzern sucht, setzt auf Zertifikate.

Bonusstrategie mit 22,8 Prozent Puffer (Juni)

Ein Capped-Bonus-Zertifikat (DE000PM1K3X0) der BNP Paribas zahlt den Höchstbetrag von 46 Euro, wenn die Barriere bei 32 Euro bis zum 18.6.27 nie verletzt wird, andernfalls gibt’s eine Aktie. Beim Preis von 40,80 Euro können 5,20 Euro oder 19,9 Prozent p.a. erzielt werden. Top: rund 2 Prozent Abgeld.

Einkommensstrategie mit 9 Prozent p.a. Kupon und 9 Prozent Puffer (September)

Die Aktienanleihe der HSBC mit der ISIN DE000HM7GS59 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen festen Zinskupon von 9 Prozent p.a. Durch den Kauf unter pari steigt die Rendite auf 12,4 Prozent p.a., sofern die Aktie am 17.9.27 zumindest auf Höhe des Basispreises von 38 Euro notiert. Ansonsten gibt’s die Lieferung von 26 Aktien (= 1.000 Euro / 38 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Wer aufgrund der aktuellen Situation beim deutschen Sportwagenbauer vor einem Direktinvestment zurückschreckt, sich aber defensiv mit Sicherheitspuffer positionieren will, kann mit Zertifikaten von den vergleichsweise hohen Volatilitäten profitieren und bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie attraktive Renditen erzielen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Porsche AG Aktien oder von Anlageprodukten auf Porsche AG Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de