JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Kennziffern des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf das laufende Schlussviertel sei besser als prognostiziert ausgefallen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 1.554EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2100
Kursziel alt: 2100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2100
Kursziel alt: 2100
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