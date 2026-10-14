ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Lufthansa auf 7 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan senkt Lufthansa-Kursziel auf 7,00 Euro
- Hohe Kerosinpreise bedrohen 2027 die Airline-Erträge
- IAG gilt als robust mit besten Gewinnchancen 2027
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 7,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die seit Anfang Juli um mehr als 65 Prozent gestiegenen Kerosinpreise in Europa bärgen für das Jahr 2027 Ertragsrisiken für die Fluggesellschaften, schrieb Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine 2027er Ergebnisprognosen (Ebit) für die Unternehmen im Schnitt um rund 25 Prozent reduziert, wobei die Senkungen bei den Netzwerk-Fluglinien aufgrund ihrer geringeren Treibstoffsensibilität geringer ausfielen. Sollten die Treibstoffpreise auf hohem Niveau bleiben, sei mit weiteren Kürzungen der Flugkapazitäten zu rechnen. Er sieht IAG strukturell am besten aufgestellt, um das aktuelle Umfeld zu meistern, und mit den besten Chancen auf Gewinnwachstum im kommenden Jahr./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 23:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 7,078 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,2000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -1,30 %/+26,90 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 7 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Klar ist das für uns Investoren frustrierend, wenn es immer weiter runter geht. Aber wie ich schon früher schrieb, entscheidend sind die Konflikte im mittleren Osten und natürlich auch in der Ukraine. Irgendwann ist jeder Krieg beendet worden, und dann wird es gerade für die LH deutlich nach oben gehen!