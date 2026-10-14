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    Smart-Home-Offensive

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    Apple überrascht mit neuer Produktreihe – diese Partner sind dabei

    Apple erweitert sein Smart-Home-Angebot um Kameras, Thermostate und ein smartes Türschloss. LG und Schneider Electric helfen bei der Umsetzung.

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    Smart-Home-Offensive - Apple überrascht mit neuer Produktreihe – diese Partner sind dabei
    Foto: Michael Kappeler/dpa

    Apple greift im Smart-Home-Markt an: Der iPhone-Konzern hat mit der Apple Home Collection eine neue Produktreihe für das vernetzte Zuhause vorgestellt. Gemeinsam mit LG Electronics und Schneider Electric bringt das Unternehmen Überwachungskameras, intelligente Thermostate, Temperatursensoren sowie eine Videotürklingel und ein smartes Türschloss auf den Markt. Die Produkte sollen sich einfach einrichten lassen und nahtlos mit Apples bestehendem Smart-Home-System zusammenarbeiten.

    Der Verkaufsstart für die gesamte Produktreihe ist für Dezember geplant. Einige Zubehörprodukte sollen erst Anfang 2027 folgen. Preise nannte Apple in der Mitteilung nicht.

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    Apple setzt auf einfache Bedienung

    Die neuen Geräte lassen sich mit einem einzigen Tippen über das iPhone einrichten. Eine zusätzliche App oder ein separates Benutzerkonto benötigen Kunden nicht. Stattdessen steuern sie sämtliche Produkte über die Home-App oder per Sprachbefehl mit Siri. Die Geräte lassen sich einzeln oder als vernetztes Gesamtsystem nutzen.

    "Mit der Apple Home Collection fällt es leicht, Smart-Home-Zubehör mit gutem Gewissen auszuwählen", sagte Matthew Costello, Vizepräsident für Hardwareentwicklung bei Apple. Durch die Zusammenarbeit mit LG Electronics und Schneider Electric solle die Steuerung des eigenen Zuhauses einfacher, zuverlässiger und privater werden.

    Kameras und Türschloss sollen für mehr Sicherheit sorgen

    LG Electronics steuert vier Überwachungskameras bei. Sie zeichnen Videos mit einer Auflösung von bis zu 2,5K auf und können Menschen, bekannte Gesichter, Haustiere, Fahrzeuge und Pakete erkennen. Das neue smarte Türschloss von LG setzt auf Ultrabreitband-Technologie. Nähert sich ein Nutzer mit einem kompatiblen iPhone oder einer Apple Watch und einem hinterlegten digitalen Hausschlüssel, entriegelt sich die Tür automatisch. Alternativ stehen ein Tastenfeld und ein versteckter Ersatzschlüsselzugang zur Verfügung.

    Thermostate sollen Energiekosten senken

    Auch die Heizungssteuerung wird Teil des Systems. Sowohl LG Electronics als auch Schneider Electric bringen ein eigenes intelligentes Thermostat heraus. Mithilfe der Geräteintelligenz des iPhones passt die Home-App die Temperatur automatisch an die Anwesenheit der Bewohner und ihre Tagesroutine an.

    Apple betont, dass die Privatsphäre ein zentrales Merkmal der neuen Produktreihe sei. Die Daten in der Home-App und die Kameraaufnahmen werden Ende-zu-Ende verschlüsselt. Weder Apple noch LG Electronics oder Schneider Electric sollen auf diese Informationen zugreifen können.

    Mit der Apple Home Collection baut Apple sein Smart-Home-Angebot aus und will die verschiedenen Geräte stärker in das eigene Ökosystem integrieren. Ob sich die neuen Produkte gegen etablierte Anbieter durchsetzen, dürfte auch von den noch ausstehenden Preisen abhängen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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