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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Lufthansa - Aktie mit schwachem Handelstag - 14.10.2026

    Die Deutsche Lufthansa Aktie notiert am 14.10.2026 mit -1,94 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Deutsche Lufthansa - Aktie mit schwachem Handelstag - 14.10.2026
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

    Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 14.10.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,94 % verliert die Deutsche Lufthansa Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Es bleibt ungemütlich für Deutsche Lufthansa: Nach einem Rückgang von -0,30 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,94 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Deutsche Lufthansa, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -20,37 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um -5,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,56 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -14,01 % verloren.

    Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,01 %
    1 Monat -5,56 %
    3 Monate -20,37 %
    1 Jahr -2,17 %
    Stand: 14.10.2026, 09:44 Uhr

    Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,47 Mrd. € wert.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,15 %. easyJet notiert im Minus, mit -0,07 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +1,08 %.

    Die Aktie von Deutsche Lufthansa erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 0,32 %. Über 5 Jahre lag sie bei 4,66 %, über 10 Jahre bei -0,13 %.

    Deutsche Lufthansa Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Lufthansa

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    ISIN:DE0008232125WKN:823212
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