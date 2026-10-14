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    Besonders beachtet!

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    Lanxess Aktie steigt um +3,39 % - 14.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Lanxess Aktie bisher um +3,39 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.

    Besonders beachtet! - Lanxess Aktie steigt um +3,39 % - 14.10.2026
    Foto: LANXESS

    Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

    Aktueller Stand der Lanxess Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 14.10.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Lanxess Aktie. Mit einer Performance von +3,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Damit gelingt der Lanxess Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,33 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,39 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Lanxess in den letzten drei Monaten Verluste von -22,12 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um -5,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,95 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Lanxess eine negative Entwicklung von -31,51 % erlebt.

    Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,15 %
    1 Monat -13,95 %
    3 Monate -22,12 %
    1 Jahr -40,44 %
    Stand: 14.10.2026, 09:44 Uhr

    Informationen zur Lanxess Aktie

    Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,05 Mrd. € wert.

    LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 14.10.2026 / 07:44 CET/CEST …

    LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 14.10.2026 / 07:35 CET/CEST …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Lanxess?

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,94 %. Solvay notiert im Minus, mit -0,48 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +0,93 %. Covestro verliert -0,17 %

    Die Aktie von Lanxess erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -17,07 %. Über 5 Jahre lag sie bei -26,69 %, über 10 Jahre bei -14,39 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Lanxess Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Lanxess Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Lanxess Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Lanxess

    +4,13 %
    -5,15 %
    -13,95 %
    -22,12 %
    -40,44 %
    -43,49 %
    -78,88 %
    -78,80 %
    -14,29 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040
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