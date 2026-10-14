Renk erhält weiteren Auftrag für Leopard-2-Getriebe
- Renk liefert weitere Getriebe für Leopard 2
- KNDS-Auftrag umfasst rund 130 Millionen Euro
- Auslieferung läuft von 2029 bis einschließlich 2032
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Rüstungszulieferer Renk soll mehr Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 und weitere Fahrzeuge liefern. Der Auftrag des Panzerherstellers KNDS habe einen Umfang von rund 130 Millionen Euro, teilte Renk am Mittwoch anlässlich einer Branchenmesse in der US-Hauptstadt Washington mit. Die Bestellung umfasse neben den Getrieben auch die Getriebesteuerung sowie den Gangwahlschalter für den Kampfpanzer und weitere Fahrzeuge aus der Leopard-2-Familie. Die Auslieferung solle 2029 beginnen und im Jahr 2032 abgeschlossen werden./stw/stk
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Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 33,96 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.
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RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +79,09 %/+116,64 % bedeutet.
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