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    Renk erhält weiteren Auftrag für Leopard-2-Getriebe

    Für Sie zusammengefasst
    • Renk liefert weitere Getriebe für Leopard 2
    • KNDS-Auftrag umfasst rund 130 Millionen Euro
    • Auslieferung läuft von 2029 bis einschließlich 2032
    Renk erhält weiteren Auftrag für Leopard-2-Getriebe
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Rüstungszulieferer Renk soll mehr Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 und weitere Fahrzeuge liefern. Der Auftrag des Panzerherstellers KNDS habe einen Umfang von rund 130 Millionen Euro, teilte Renk am Mittwoch anlässlich einer Branchenmesse in der US-Hauptstadt Washington mit. Die Bestellung umfasse neben den Getrieben auch die Getriebesteuerung sowie den Gangwahlschalter für den Kampfpanzer und weitere Fahrzeuge aus der Leopard-2-Familie. Die Auslieferung solle 2029 beginnen und im Jahr 2032 abgeschlossen werden./stw/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 33,96 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +79,09 %/+116,64 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um RENKs Abwärtstrend, den ausgebliebenen Rebound und zunehmende Leerverkäufe. Diskutiert werden Kurse unter 30 Euro und Zweifel an der Prognoseerfüllung. Dem stehen volle Auftragsbücher und Hoffnungen auf starke Zahlen gegenüber. Bei der Bewertung gehen die Meinungen auseinander: Genannt werden für 2030 ein KGV von 7 und 7 % Dividendenrendite beim heutigen Kurs; aktuell seien es 2,5 %. Andere halten RENK als Dividendenaktie für wenig attraktiv.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RENK Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Renk erhält weiteren Auftrag für Leopard-2-Getriebe Der Rüstungszulieferer Renk soll mehr Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 und weitere Fahrzeuge liefern. Der Auftrag des Panzerherstellers KNDS habe einen Umfang von rund 130 Millionen Euro, teilte Renk am Mittwoch anlässlich einer Branchenmesse …
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