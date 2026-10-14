Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 6,03 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen sowie an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren auf 16,2 Milliarden US-Dollar beläuft

Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 99 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" zurückgelegt

Bitmine hält 4,9 % des gesamten ETH-Angebots von 122,1 Millionen ETH

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitmine veröffentlichte am 7. Oktober eine Botschaft des Chairmans mit dem Titel „Crypto Bull Underway — This Cycle Likely the Largest"

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine verfügt über 5.067.309 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.544 US-Dollar pro ETH einem Wert von 12,9 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält Anteile an Eightco im Wert von 85 Millionen US-Dollar (NASDAQ: ORBS) im Wert von 117 Millionen US-Dollar; damit ist das Unternehmen eines der wenigen börsennotierten Unternehmen weltweit, das Anlegern ein indirektes Engagement bei OpenAI ermöglicht.

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 16,2 Milliarden US-Dollar, darunter 6,03 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 612 Millionen US-Dollar sowie sonstige Kryptowährungsbestände.

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine, 5 % der ETH zu erwerben, zu fördern.

NORWALK, Connecticut, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Bestände an Bitmine-Kryptowährungen sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die „Moonshots"-Bestände auf insgesamt 16,2 Milliarden US-Dollar belaufen.

Stand: 11. Oktober 2026, 13:30 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 6.028.946 ETH zu einem Kurs von 2.544 US-Dollar pro ETH zusammen (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 214 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 85 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 612 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,9 % des ETH-Angebots (von 122,1 Millionen ETH) aus.