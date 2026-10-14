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    Besonders beachtet!

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    Evotec Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 14.10.2026

    Die Evotec Aktie notiert am 14.10.2026 mit +6,15 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 14.10.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Evotec. Sie steigt um +6,15 % auf 2,5900. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Evotec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,5900, mit einem Plus von +6,15 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Evotec trotz des heutigen Kurssprungs mit -33,22 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -10,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,54 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Evotec auf -52,02 %.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,33 %
    1 Monat -11,54 %
    3 Monate -33,22 %
    1 Jahr -60,76 %
    Stand: 14.10.2026, 09:45 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs vorläufige Q3-Zahlen mit höherem Umsatz und deutlich verbessertem EBITDA sowie die positive vorbörsliche Kursreaktion nach dem Kursrutsch. Diskutiert werden eine mögliche Erholung durch Eindeckungen bei gestiegener Leerverkaufsquote, die Nachhaltigkeit der Verbesserung und der Q4-Ausblick. Zudem stehen die berichtete Kündigung der Sernova-Partnerschaft und die Folgen für die Zelltherapie-Pipeline im Fokus.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 460,05 Mio. € wert.

    Evotec mit Quartalszahlen auf Erholungskurs nach 13-Jahres-Tief


    Die am Vorabend vorgelegten Quartals-Eckdaten von Evotec haben am Mittwoch die Aktie des Wirkstoff-Entwicklers vorbörslich kräftig nach oben getrieben. Auf Tradegate stieg sie verglichen mit dem Xetra-Schluss um 8,2 Prozent auf 2,64 Euro. …

    Dax vor US-Inflationsdaten mit Gewinnen erwartet


    Vor weiteren Quartalsberichten von US-Banken und den an diesem Mittwochnachmittag anstehenden US-Inflationsdaten scheinen die Anleger hierzulande gelassen zu bleiben. Der Dax wird zum Börsenstart etwas höher erwartet. Rund eine Stunde vor dem …

    Evotec: Deutet sich eine mögliche Kapitulationsphase an?


    Der Abwärtstrend bei Evotec hat sich in den letzten Handelstagen nochmals beschleunigt. Gleichzeitig deutet das stark gestiegene Handelsvolumen auf eine mögliche Kapitulationsphase hin, während die Aktie weiterhin unter ihren kurzfristigen gleitenden Durchschnitten notiert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Lonza Group und Co.

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,04 %.

    Die Aktie von Evotec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -47,66 %. Über 5 Jahre lag sie bei -43,43 %, über 10 Jahre bei -6,82 %.

    Evotec Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Evotec Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Evotec Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Evotec

    +7,30 %
    -10,67 %
    -11,87 %
    -33,47 %
    -60,90 %
    -84,63 %
    -93,67 %
    -46,75 %
    -82,37 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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