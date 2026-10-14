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    Besonders beachtet!

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    Friedrich Vorwerk Group Aktie mit starker Tagesperformance - 14.10.2026

    Am 14.10.2026 ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie, bisher, um +4,75 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Friedrich Vorwerk Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Friedrich Vorwerk Group Aktie mit starker Tagesperformance - 14.10.2026
    Foto: Friedrich Vorwerk

    Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

    Friedrich Vorwerk Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.10.2026

    Es geht bergauf für Friedrich Vorwerk Group: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +4,75 % und steht bei 68,40. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Friedrich Vorwerk Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 68,40, mit einem Plus von +4,75 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Friedrich Vorwerk Group Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +2,72 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um +2,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,62 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Friedrich Vorwerk Group eine negative Entwicklung von -19,71 % erlebt.

    Friedrich Vorwerk Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,88 %
    1 Monat -4,62 %
    3 Monate +2,72 %
    1 Jahr -26,99 %
    Stand: 14.10.2026, 09:45 Uhr

    Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Friedrich Vorwerk Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 78,08 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,85 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Friedrich Vorwerk Group Aktie?


    Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Friedrich Vorwerk Group

    +6,43 %
    +2,88 %
    -4,62 %
    +2,72 %
    -26,99 %
    +471,92 %
    +64,51 %
    +45,09 %
    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1
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